Accueil » Baidu : ERNIE 4.5 et ERNIE X1, deux nouveaux modèles d’IA avancés pour rivaliser avec GPT-4.5 et DeepSeek

Baidu : ERNIE 4.5 et ERNIE X1, deux nouveaux modèles d’IA avancés pour rivaliser avec GPT-4.5 et DeepSeek

Baidu : ERNIE 4.5 et ERNIE X1, deux nouveaux modèles d'IA avancés pour rivaliser avec GPT-4.5 et DeepSeek

Baidu, géant chinois de l’intelligence artificielle et des moteurs de recherche, a présenté deux nouveaux modèles d’IA avancés : ERNIE 4.5, une évolution de son modèle fondamental lancé il y a deux ans, et ERNIE X1, un modèle de raisonnement de nouvelle génération.

Avec ces lancements, Baidu cherche à renforcer sa position sur le marché de l’IA, notamment face à OpenAI et DeepSeek, une entreprise chinoise qui a récemment ébranlé l’industrie avec des modèles aussi performants que ceux des leaders américains, mais à un coût nettement inférieur.

ERNIE 4.5 : un modèle multimodal ultra-intelligent

ERNIE 4.5 est un modèle multimodal avancé capable de traiter texte, images, audio et vidéo. Son atout principal réside dans sa compréhension affinée du contexte et de la culture Internet, lui permettant d’interpréter les mèmes et la satire avec un « haut QE » (quotient émotionnel), une caractéristique rare dans l’IA.

D’après Baidu, ERNIE 4.5 surpasse GPT-4.5 sur plusieurs benchmarks, tout en étant 100x moins cher à utiliser. Il intègre plusieurs avancées technologiques :

FlashMask (Masquage dynamique de l’attention)

Mixture-of-Experts multimodal hétérogène

Compression de représentation spatiotemporelle

Post-entraînement renforcé par auto-feedback

Grâce à ces innovations, le modèle se veut plus performant en génération de texte, en raisonnement et en codage, tout en limitant les hallucinations typiques des IA génératives.

ERNIE X1 : un modèle de raisonnement conçu pour l’analyse et la prise de décision

Avec ERNIE X1, Baidu mise sur un modèle de raisonnement profond capable d’analyser, planifier, réfléchir et évoluer dans divers domaines, y compris :

Questions-réponses avancées en chinois

Création littéraire et rédaction de manuscrits

Dialogue contextuel et logique

Calculs complexes et gestion de données

ERNIE X1 intègre des outils puissants, lui permettant d’effectuer des recherches académiques, d’interpréter du code, de générer des images IA et d’exploiter des bases de données professionnelles.

Baidu affirme que ERNIE X1 est aussi performant que DeepSeek R1, mais à moitié prix, ce qui pourrait séduire les entreprises et les gouvernements cherchant des solutions d’IA abordables.

Baidu face aux défis de l’adoption de ses modèles d’IA

Bien que Baidu ait été l’une des premières entreprises chinoises à lancer un concurrent à ChatGPT, elle a eu du mal à trouver une adoption massive, selon plusieurs rapports.

En parallèle, DeepSeek s’est imposé comme un sérieux concurrent en proposant des modèles puissants et abordables, ce qui a suscité l’inquiétude des investisseurs américains et des entreprises d’IA comme OpenAI et Google.

Pour maintenir son avance, Baidu prévoit de lancer ERNIE 5 d’ici la fin de l’année, avec encore plus d’améliorations multimodales.

Prix et accessibilité

ERNIE 4.5 est déjà disponible via l’API de Baidu AI Cloud Qianfan, avec un tarif ultra-compétitif :

0,004 RMB (≈ 0,000 55 $) pour 1 000 tokens en entrée

0,016 RMB (≈ 0,002 2 $) pour 1 000 tokens en sortie

ERNIE X1 arrivera bientôt, avec un prix encore plus bas :

0,002 RMB (≈ 0,000 28 $) pour 1 000 tokens en entrée

0,008 RMB (≈ 0,001 1 $) pour 1 000 tokens en sortie

Par ailleurs, ERNIE Bot est désormais gratuit pour les utilisateurs individuels, avec un déploiement prévu le 1er avril.

Avec ERNIE 4.5 et ERNIE X1, Baidu tente de renforcer son leadership technologique et de rivaliser avec OpenAI et DeepSeek. L’entreprise mise sur des prix ultra-compétitifs et des avancées en intelligence multimodale et en raisonnement pour séduire les utilisateurs.

Toutefois, la bataille pour l’hégémonie de l’IA en Chine ne fait que commencer, et la sortie prochaine d’ERNIE 5 pourrait déterminer si Baidu parvient à s’imposer comme un leader incontournable de l’intelligence artificielle.