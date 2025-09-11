Accueil » Amazon prépare ses premières lunettes AR, avec un modèle spécial pour ses livreurs

Amazon prépare ses premières lunettes AR, avec un modèle spécial pour ses livreurs

Amazon prépare ses premières lunettes AR, avec un modèle spécial pour ses livreurs

Après Meta, Google, Samsung et Snap, c’est désormais au tour d’Amazon de travailler sur ses propres lunettes de réalité augmentée (AR).

Selon un rapport de The Information, le projet avance sur deux fronts : une paire grand public baptisée Jayhawk, et un modèle réservé aux livreurs, connu en interne sous le nom de Amelia.

Jayhawk : les lunettes AR grand public d’Amazon

Les lunettes Jayhawk seraient équipées d’un écran couleur intégré dans un œil, de micros et haut-parleurs intégrés, ainsi que d’une caméra embarquée. L’idée est claire : offrir une expérience AR immersive qui dépasse largement ce que proposent les Echo Frames 3e génération lancées en 2023.

Avec Jayhawk, Amazon vise à rattraper son retard sur Meta, qui devrait dévoiler prochainement ses lunettes Hypernova, capables d’afficher mini-apps et notifications directement sur la lentille.

La sortie grand public des Jayhawk n’est pas attendue avant fin 2026 ou début 2027.

Amelia: des lunettes AR pour les livreurs Amazon

Avant même la sortie grand public, Amazon prépare une version professionnelle de ses lunettes. Connues en interne sous le nom Amelia, elles seraient destinées à ses livreurs.

Le design serait plus massif que le modèle grand public, mais avec une fonctionnalité clé : un affichage intégré pour guider les conducteurs. L’écran afficherait des instructions de livraison et même une navigation GPS en temps réel directement dans le champ de vision.

Amazon prévoirait une production initiale de 100 000 unités, ce qui montre l’importance stratégique du projet pour optimiser la logistique.

Un marché AR de plus en plus compétitif

Amazon ne pouvait pas rester à l’écart plus longtemps. Le marché des lunettes AR est en pleine effervescence :

Meta mise sur ses Ray-Ban connectées et prépare ses projets Hypernova et Orion.

Google planche sur un retour après l’échec des Google Glass.

Samsung et Snap avancent également sur leurs propres prototypes.

Avec Jayhawk et Amelia, Amazon combine deux approches : séduire le grand public et optimiser ses propres opérations logistiques. Une stratégie qui pourrait lui donner un avantage unique face à ses rivaux.

Si la feuille de route se confirme, Amazon pourrait frapper fort d’ici deux ans. Le pari : que ses lunettes AR deviennent à la fois un outil professionnel incontournable pour ses livreurs et un accessoire high-tech grand public capable de rivaliser avec Meta et les autres.