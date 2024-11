Amazon : Des lunettes connectées pour ses chauffeurs-livreurs

Amazon est en train de développer des lunettes connectées destinées à aider ses chauffeurs-livreurs dans la phase finale de livraison des colis. Ce projet, encore en développement, intègre un petit écran sur les verres permettant une navigation étape par étape, selon des sources citées par Reuters.

Fonctionnalités clés des lunettes de livraison d’Amazon

Navigation intégrée : Les lunettes afficheront directement les instructions de direction sur la lentille, guidant les livreurs à chaque étape.

Optimisation du trajet : Elles aideront les livreurs à naviguer dans des bâtiments, à éviter des obstacles comme des portails, ou à contourner des chiens agressifs, réduisant ainsi le temps de livraison.

Capacité augmentée : En libérant les mains des conducteurs de GPS portables, les lunettes leur permettront de transporter plus de colis.

Preuve de livraison : Une caméra intégrée pourra capturer des images des colis livrés, fournissant une preuve de livraison pour les clients.

Ce développement s’inscrit dans la stratégie globale d’Amazon pour optimiser ses opérations de livraison et réduire les coûts du « dernier kilomètre », l’étape la plus coûteuse de la livraison. Face à la concurrence croissante dans le commerce en ligne, Amazon cherche à réduire ses dépenses et à améliorer son efficacité logistique.

Technologie et défis pour Amazon

Les lunettes, surnommées en interne Amelia et inspirées des Echo Frames d’Amazon, visent à être portées tout au long d’un service complet. Cependant, Amazon rencontre des défis technologiques, notamment dans le développement d’une batterie qui puisse tenir une journée de travail de huit heures tout en restant légère et confortable.

Convaincre les chauffeurs d’adopter ces lunettes pourrait également être difficile. Certains pourraient hésiter en raison de préoccupations sur le confort, les distractions potentielles, ou l’apparence, d’autant plus que nombre de chauffeurs portent déjà des lunettes de correction. Puisque beaucoup de chauffeurs Amazon travaillent pour des entreprises de livraison tierces, Amazon pourrait envisager de rendre le port de ces lunettes obligatoire par contrat.

Avenir du projet

Malgré ces défis, le projet avance, avec des développements supplémentaires attendus. Si les lunettes réussissent à prouver leur efficacité, elles pourraient aider Amazon à réduire les délais et les coûts de livraison de manière significative. Cependant, le projet pourrait être retardé, voire annulé, s’il ne répond pas aux attentes. Le lancement des lunettes est prévu d’ici 2026, possiblement dans une version améliorée des Echo Frames.

Amazon a longtemps investi dans le développement de son réseau de livraison interne, incluant sa propre flotte aérienne et ses camions, afin de limiter sa dépendance à des transporteurs comme UPS et FedEx. Cependant, les coûts de livraison continuent de grimper, ayant atteint 23,5 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente.

Le rapport mentionne également qu’Amazon a rencontré des difficultés avec les ventes de ses Echo Frames, avec moins de 10 000 unités vendues pour le dernier modèle, bien qu’Amazon conteste ces chiffres.

Un porte-parole d’Amazon a souligné que l’entreprise reste concentrée sur l’amélioration de l’expérience de livraison pour les chauffeurs, mais n’a pas souhaité commenter davantage sur les futurs produits de la feuille de route.