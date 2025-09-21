Baseus PicoGo AM52 : batterie magnétique 10K avec Qi2.2 à 25 W

Baseus revient avec une nouvelle version de sa batterie magnétique compacte. La PicoGo AM52 garde la capacité de 10 000 mAh, mais améliore tout le reste : vitesses de charge, design et refroidissement.

Qi2.2 sans fil à 25 W : idéal pour iPhone 17

Le gros atout de la AM52, c’est son support du Qi2.2, qui permet une charge sans fil jusqu’à 25 W. Cela correspond exactement au maximum supporté par l’iPhone 17, et dépasse même la limite du Galaxy S25 Ultra en sans fil.

Côté filaire, le port USB-C monte à 45 W, ce qui suffit à charger rapidement un iPhone, une tablette, voire un petit laptop. Et comme il peut gérer deux appareils à la fois (un en filaire + un en sans fil), c’est une solution polyvalente pour le quotidien.

Pour éviter la surchauffe, Baseus a ajouté un système de refroidissement au graphène et un suivi thermique intelligent. Résultat : la batterie reste stable même en pleine puissance.

Côté design, on retrouve :

une armature en alliage d’aluminium

une finition silicone mat antitrace

un format slim et incurvé, pensé pour se coller discrètement à l’arrière du smartphone

Prix et disponibilité

La Baseus PicoGo AM52 sera disponible dès novembre 2025.

Prix lancement : 47,99 dollars

Prix standard : 59,99 dollars

Avec son combo vitesse, compacité et durabilité, c’est clairement une option à surveiller pour ceux qui veulent un powerbank magnétique premium sans se ruiner.