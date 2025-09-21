Accueil » VS Code 1.104 « Eclipse » : la nouvelle mise à jour booste l’IA et la productivité

VS Code continue de s’imposer comme l’éditeur préféré des développeurs. Sa nouvelle version 1.104, baptisée « Eclipse », apporte un lot de nouveautés orientées vers l’IA, la sécurité et l’ergonomie.

Que vous utilisiez Copilot ou non, cette mise à jour promet de rendre votre quotidien de dev plus fluide.

L’IA devient plus intelligente

La grosse nouveauté de cette version est le sélecteur automatique de modèles pour le chat IA. Concrètement, si vous choisissez l’option Auto, VS Code sélectionne lui-même le meilleur modèle (Claude Sonnet 4, GPT-5, Gemini 2.5 Pro, etc.) selon vos besoins.

Bonus : les utilisateurs payants bénéficient d’une réduction de 10 % sur leurs requêtes et peuvent voir quel modèle a été utilisé en survolant la réponse dans le Chat.

Suggestions améliorées pour les notebooks

Les amateurs de notebooks seront servis. En activant le paramètre expérimental : github.copilot.chat.notebook.enhancedNextEditSuggestions.enabled . Le modèle IA peut analyser l’ensemble du notebook pour générer des suggestions plus précises.

De plus, la nouvelle option python.analysis.aiHoverSummaries génère des résumés automatiques pour les symboles sans doc, une vraie aide pour comprendre du code inconnu.

Ces deux fonctions sont pour l’instant réservées aux abonnés Copilot Pro et Enterprise.

Plus de sécurité avec l’agent IA

Un vrai pas en avant : l’agent IA demande maintenant confirmation avant d’éditer des fichiers sensibles. Vous pouvez personnaliser cette règle via le paramètre : chat.tools.edits.autoApprove .

Autre protection bienvenue : un avertissement apparaît lorsqu’une commande tente de télécharger du contenu en ligne (ex : via curl ou wget ). Objectif : bloquer les attaques par prompt injection.

AGENTS.md : donnez du contexte à l’IA

VS Code supporte désormais les fichiers AGENTS.md . Ils permettent de donner du contexte ou des instructions spécifiques à l’agent IA, utile notamment en équipe pour garder une cohérence entre projets et agents multiples.

Petits changements qui font la différence

Au-delà de l’IA, la mise à jour regorge de petits raffinements :

La liste des fichiers modifiés est désormais repliée par défaut, pour laisser plus de place aux conversations IA.

Le nombre de lignes ajoutées/supprimées s’affiche pour chaque fichier.

Lors d’un stage ou commit, les changements proposés sont acceptés automatiquement.

On peut afficher l’index d’un onglet dans son label, pratique pour la navigation clavier.

Sous Windows, le nouveau paramètre window.border permet d’ajouter une bordure colorée pour distinguer facilement vos espaces de travail.

Une mise à jour tournée vers l’IA et l’efficacité

Avec VS Code 1.104, Microsoft confirme sa volonté d’intégrer l’IA au cœur du workflow des développeurs. Entre un agent plus sûr, un chat IA plus malin et des petites optimisations de confort, cette version Eclipse coche beaucoup de cases.

Si vous utilisez déjà Copilot Pro, vous profiterez immédiatement des nouveautés les plus avancées. Sinon, les améliorations générales et de sécurité justifient à elles seules la mise à jour.