CES 2026 : Baseus Spacemate RD1 Pro, une station d’accueil 15-en-1 avec recharge Qi2 à 25 W

À l’heure où le bureau hybride est devenu la norme, Baseus entend simplifier — et enrichir — l’expérience du poste de travail.

Présenté au CES 2026, le Spacemate RD1 Pro n’est pas un simple dock USB-C de plus : c’est une station verticale pensée comme un hub énergétique et fonctionnel, avec recharge sans fil Qi2 intégrée et une débauche de ports rarement vue à ce niveau de gamme.

Baseus Spacemate RD1 Pro : Un dock pensé pour le bureau moderne

Dévoilé lors du CES 2026, le Spacemate RD1 Pro illustre l’approche pragmatique de Baseus : proposer un produit dense, lisible et immédiatement utile.

Au format tour verticale, le RD1 Pro vise clairement les setups sédentaires. Un seul câble USB-C relie l’ordinateur (PC portable, Mac ou machine Linux) à l’ensemble de l’écosystème : écrans, périphériques, stockage, réseau… et recharge.

15-en-1 : une connectique (presque) exhaustive

Baseus annonce une station « 15-en-1 » — un chiffre qui prête à discussion — mais la réalité reste impressionnante :

2 ports HDMI jusqu’à 4K à 120 Hz sur un écran ou double 4K à 60 Hz

4 ports USB-C, dont

2 ports données à 10 Gbit/s,

2 ports USB-C dédiés à la charge, jusqu’à 100 W chacun

4 ports USB-A (dont un plus rapide, les autres orientés périphériques)

Ethernet Gigabit (1 Gbit/s)

Lecteurs SD et microSD (UHS-I)

Recharge sans fil Qi2.2 jusqu’à 25 W

L’ensemble peut délivrer jusqu’à 160 W de puissance totale, de quoi alimenter simultanément un ordinateur portable, un smartphone et plusieurs accessoires sans compromis.

Qi2 magnétique et écran intégré : les détails qui changent tout

La signature du Spacemate RD1 Pro se situe sur sa partie supérieure : un chargeur sans fil Qi2 magnétique de 25 W, monté sur un support inclinable. Le smartphone reste visible pendant la charge — pratique pour les notifications ou les appels vidéo — sans monopoliser un port supplémentaire.

Autre élément différenciant : un écran intégré affichant en temps réel l’état des ports, la puissance de charge et d’éventuelles alertes. Une approche plus transparente et rassurante, encore rare sur ce type de produit.

USB-C plutôt que Thunderbolt : un choix assumé

Point important : le Spacemate RD1 Pro n’est pas une station Thunderbolt. Baseus ne précise pas explicitement la norme USB exacte, mais la présence de ports à 10 Gbit/s suggère au minimum de l’USB 3.2.

Un choix cohérent avec la cible visée : la majorité des utilisateurs n’exploitent pas les débits extrêmes du Thunderbolt, mais recherchent avant tout stabilité, polyvalence et puissance de charge. Les professionnels du stockage très haut débit se tourneront vers des solutions USB4 ou Thunderbolt dédiées ; les autres y verront un compromis intelligent.

Compatibilité et disponibilité

Bien que présenté comme un dock orienté Windows, le Spacemate RD1 Pro prend également en charge macOS et Linux, avec certaines limitations possibles selon les plateformes — notamment sur la gestion multi-écrans, comme souvent.

Côté tarif, Baseus évoque un prix autour de 199,99 dollars, pour un lancement prévu au printemps 2026 selon les marchés. Une position agressive au regard de l’équipement proposé.

Le dock devient un centre névralgique

Avec le Spacemate RD1 Pro, Baseus ne cherche pas à rivaliser sur les débits théoriques, mais à repenser le dock comme un objet central du bureau : alimentation, connectique, recharge mobile et supervision réunies dans un seul bloc compact.

Dans un monde où les ordinateurs s’affinent et se déportent, ce type de station devient l’ancrage physique du travail quotidien. Et sur ce terrain, Baseus signe une proposition étonnamment mature, à mi-chemin entre accessoire et infrastructure.