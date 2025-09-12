Accueil » ASML injecte 1,5 milliard de dollars dans Mistral AI : l’Europe muscle son autonomie technologique

ASML injecte 1,5 milliard de dollars dans Mistral AI : l’Europe muscle son autonomie technologique

ASML injecte 1,5 milliard de dollars dans Mistral AI : l’Europe muscle son autonomie technologique

C’est un deal qui fera date : ASML, le géant néerlandais de la lithographie, s’apprête à investir près de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) dans la pépite française Mistral AI, selon Reuters.

Cette levée de fonds, estimée à 1,7 milliard d’euros au total, valorise Mistral à 10 milliards d’euros (pré-money) et propulse la startup au rang de première licorne européenne de l’IA.

En prime, ASML pourrait décrocher un siège au conseil d’administration, preuve que le partenariat va au-delà d’un simple chèque.

ASML + Mistral : Un rapprochement stratégique hardware + software

Pour ASML, leader mondial des machines de lithographie EUV, cet investissement n’est pas qu’un geste patriotique. Mistral mise sur des LLM open source plus sobres en calcul, ce qui pourrait optimiser la conception et la maintenance des équipements ultra-complexes d’ASML.

Concrètement, on peut imaginer l’IA prédire les pannes, accélérer les simulations de design de puces, ou encore booster l’edge computing européen.

Cette alliance illustre une tendance forte : la convergence entre matériel et intelligence artificielle, où la précision industrielle rencontre l’agilité logicielle.

Un signal fort pour l’écosystème européen

Avec une telle valorisation, Mistral dépasse ses concurrents comme Aleph Alpha en Allemagne et devient la startup d’IA la plus chère du continent. De quoi envoyer un message clair à Washington et Pékin : l’Europe veut jouer dans la cour des grands, en misant sur sa souveraineté technologique.

Le projet s’inscrit d’ailleurs dans la lignée du Chips Act européen, qui injecte des milliards pour relocaliser et sécuriser la production de semi-conducteurs. Et comme Mistral développe aussi des modèles multilingues adaptés aux langues européennes et respectueux du RGPD, l’alignement avec les priorités politiques de Bruxelles est total.

Entre opportunité et vigilance réglementaire

Mais l’opération n’est pas sans risque. ASML est déjà indispensable à la chaîne mondiale des semi-conducteurs ; renforcer son influence dans l’IA pourrait attirer l’œil de la Commission européenne sur d’éventuels abus de position dominante. Autre enjeu : les coûts énergétiques et la rareté des talents en Europe, qui compliquent la montée en puissance de Mistral face aux géants américains.

À cela s’ajoutent des considérations géopolitiques : en tant qu’acteur clé des restrictions occidentales d’export de technologies avancées vers la Chine, ASML s’expose à une attention accrue.

Une pierre angulaire pour l’IA européenne ?

Si le pari réussit, cette prise de participation pourrait amorcer un cercle vertueux : plus de collaborations transfrontalières, des modèles d’IA compétitifs face à OpenAI ou Google, et une Europe moins dépendante des Big Tech américaines et asiatiques. Mais l’enjeu est colossal : transformer cette injection de capital en innovations concrètes et en gains de compétitivité durables.