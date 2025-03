OPPO Find X8s : un écran à bordures ultra-fines qui défie l’iPhone 16 Pro Max

OPPO se prépare à une série d’annonces majeures en avril, avec le lancement du Find X8 Ultra, accompagné de la OPPO Pad 4 Pro, de la OPPO Watch X2 Mini et des écouteurs Enco Free 4.

Mais, ce n’est pas tout : la marque devrait également dévoiler deux autres modèles de la gamme Find X8, avec des formats différents.

D’après les dernières fuites, la variante plus grande, dotée d’un écran de 6,6 pouces, pourrait être baptisée OPPO Find X8s+, tandis que le modèle plus compact, avec un écran de 6,31 pouces, porterait le nom OPPO Find X8s.

Aujourd’hui, un responsable produit de la gamme Find chez OPPO a partagé une image sur Weibo, confirmant le nom du Find X8s et révélant son design d’écran impressionnant.

OPPO Find X8s: Un écran aux bordures ultra-minces

Sur la photo postée par Yibao, on peut voir le Find X8s à gauche et l’iPhone 16 Pro Max à droite. Le dirigeant de OPPO affirme que le Find X8s dispose d’une technologie d’affichage avancée, développée en interne par la marque.

Cette nouvelle technique d’encapsulation des écrans au niveau du chipset permet d’obtenir des bordures ultra-fines, repoussant les limites du design des smartphones. Selon les premières estimations, le cadre noir autour de l’écran mesure seulement 1.xx mm, en faisant l’un des plus fins du marché.

L’iPhone 16 Pro Max est déjà reconnu pour ses bordures d’écran extrêmement minces, mais un rapport récent suggère que celles du Find X8s pourraient être encore plus fines, avec une épaisseur potentielle sous les 1,38 mm.

Si cette information se confirme, OPPO pourrait battre Apple sur un aspect clé du design des smartphones haut de gamme.

Spécifications du OPPO Find X8s

Le Find X8s sera équipé d’un écran OLED de 6,31 pouces offrant une résolution 1.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran.

Sous le capot, le smartphone sera alimenté par le MediaTek Dimensity 9400+, l’un des processeurs les plus avancés du marché. Il sera accompagné d’une batterie de 5 700 mAh, prenant en charge la charge filaire rapide de 80W et la charge sans fil magnétique de 50W.

Un module photo avancé avec un téléobjectif périscopique

Le Find X8s bénéficiera d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels (Samsung JN5).

L’appareil sera également doté d’un nouveau bouton matériel Magic Cube à poussoir, remplaçant le traditionnel Alert Slider. Son châssis ultra-fin aura une épaisseur inférieure à 8,15 mm et un poids inférieur à 187 grammes, tout en offrant une certification IP68/69 pour une résistance optimale à l’eau et à la poussière.

Un lancement en avril aux côtés du Find X8 Ultra

Avec son design ultra-fin, son écran aux bordures les plus minces du marché, son processeur surpuissant et son module photo impressionnant, le Find X8s s’annonce comme un sérieux concurrent dans la course aux smartphones premium.

Reste à voir si OPPO arrivera à convaincre face aux géants comme Apple et Samsung. La réponse devrait tomber lors de son événement de lancement en avril, où l’on découvrira également le Find X8 Ultra et d’autres nouveautés de la marque.