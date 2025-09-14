Nova Launcher tire sa révérence : la fin d’une légende Android

C’est une page qui se tourne dans l’univers Android. Sans doute le lanceur alternatif le plus célèbre et le plus utilisé depuis plus d’une décennie, Nova Launcher, vient d’être officiellement abandonné.

Kevin Barry, son fondateur et développeur historique, a confirmé qu’il n’était plus impliqué dans le projet et qu’on lui avait demandé d’arrêter le développement ainsi que la mise en open source qu’il préparait.

Nova Launcher : De l’âge d’or au clap de fin

Créé il y a plus de 10 ans, Nova Launcher a longtemps été le synonyme de personnalisation sur Android. Interface fluide, réglages infinis, gestuelles avancées : il s’imposait comme une alternative indispensable aux surcouches parfois lourdes des constructeurs.

En 2022, Nova avait été racheté par Branch Metrics, une société spécialisée dans l’analyse mobile. À l’époque, le CEO Alex Austin avait assuré qu’en cas de départ de Kevin Barry, le projet serait ouvert à la communauté en open source. Mais depuis son départ en 2023, suivi du licenciement de toute l’équipe en 2024, cette promesse ne semble plus d’actualité.

La nouvelle a fait réagir de nombreux fans sur Reddit et ailleurs. Beaucoup saluent l’apport « légendaire » de Nova à Android, certains rappelant que le lanceur a contribué à l’identité même de l’écosystème. Kevin Barry lui-même a répondu à quelques messages, confiant que « c’était une journée difficile » pour lui.

Dans la foulée, une pétition sur Change.org a été lancée pour réclamer la libération du code source de Nova. Elle a déjà dépassé les 2 200 signatures vérifiées.

Quelle place pour les launchers aujourd’hui ?

Il est vrai que les launchers tiers ne jouent plus le même rôle qu’à l’époque où Android était très fragmenté. Les interfaces constructeurs (One UI, ColorOS, etc.) se sont beaucoup améliorées, et Google lui-même a peaufiné l’expérience Pixel.

Mais pour les passionnés de personnalisation, la fin de Nova reste un coup dur.