Signal lance des sauvegardes chiffrées, son premier service payant

Signal, l’application de messagerie connue pour son engagement radical en faveur de la confidentialité, introduit une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps : des sauvegardes sécurisées et chiffrées de bout en bout.
Pour la première fois, l’organisation à but non lucratif propose un service payant, tout en maintenant une option gratuite.
Deux formules sont disponibles :
- Gratuit : sauvegarde automatique des 45 derniers jours de médias (photos, vidéos, fichiers) et jusqu’à 100 Mo de messages texte. Selon Signal, cette limite suffit à couvrir l’historique complet de la majorité des utilisateurs.
- Payant (1,99 dollars/mois) : sauvegarde illimitée des médias et de l’historique des conversations, sans restriction de volume ni de durée.
Dans les deux cas, les archives sont chiffrées et liées uniquement à une clé de récupération générée sur l’appareil. Signal insiste : sans cette clé, récupérer vos données est impossible, même pour eux.
Signal, une approche différente de WhatsApp et Telegram
Contrairement à WhatsApp, qui s’appuie sur Google Drive ou iCloud pour ses sauvegardes, Signal stocke les archives sur ses propres serveurs chiffrés. Cela limite l’exposition à des failles chez des prestataires tiers et garantit l’absence totale d’accès de l’entreprise aux données.
Telegram, de son côté, ne chiffre pas toujours les conversations de bout en bout (hors « chats secrets »), un choix qui le place derrière Signal en matière de sécurité.
Pourquoi un service payant ?
Dans un article de blog, Jim O’Leary, VP ingénierie chez Signal, explique : « Les médias exigent beaucoup de stockage et de bande passante. En tant que non-profit qui refuse la publicité et la revente de données, Signal doit couvrir ces coûts autrement ».
Ce modèle d’abonnement à bas prix pourrait permettre de financer le développement futur sans trahir les valeurs de la plateforme.
Défis et prochaines étapes
- Mémoire de la clé : perdre sa clé = perte définitive de l’archive. Un risque volontaire pour renforcer la sécurité.
- Disponibilité : actuellement en bêta sur Android, un lancement public est prévu prochainement, avec iOS et desktop en ligne de mire. Signal prévoit aussi, à terme, de permettre la sauvegarde sur l’emplacement de votre choix.
- Adoption : certains utilisateurs verront l’abonnement comme une contrainte, mais pour les journalistes, ONG ou militants, l’assurance d’une sauvegarde inviolable justifie largement l’investissement.