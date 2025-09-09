Signal lance des sauvegardes chiffrées, son premier service payant

Signal, l’application de messagerie connue pour son engagement radical en faveur de la confidentialité, introduit une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps : des sauvegardes sécurisées et chiffrées de bout en bout.

Pour la première fois, l’organisation à but non lucratif propose un service payant, tout en maintenant une option gratuite.

Deux formules sont disponibles :

Gratuit : sauvegarde automatique des 45 derniers jours de médias (photos, vidéos, fichiers) et jusqu’à 100 Mo de messages texte . Selon Signal, cette limite suffit à couvrir l’historique complet de la majorité des utilisateurs.

: sauvegarde automatique des (photos, vidéos, fichiers) et jusqu’à . Selon Signal, cette limite suffit à couvrir l’historique complet de la majorité des utilisateurs. Payant (1,99 dollars/mois) : sauvegarde illimitée des médias et de l’historique des conversations, sans restriction de volume ni de durée.

Dans les deux cas, les archives sont chiffrées et liées uniquement à une clé de récupération générée sur l’appareil. Signal insiste : sans cette clé, récupérer vos données est impossible, même pour eux.

Signal, une approche différente de WhatsApp et Telegram

Contrairement à WhatsApp, qui s’appuie sur Google Drive ou iCloud pour ses sauvegardes, Signal stocke les archives sur ses propres serveurs chiffrés. Cela limite l’exposition à des failles chez des prestataires tiers et garantit l’absence totale d’accès de l’entreprise aux données.

Telegram, de son côté, ne chiffre pas toujours les conversations de bout en bout (hors « chats secrets »), un choix qui le place derrière Signal en matière de sécurité.

Pourquoi un service payant ?

Dans un article de blog, Jim O’Leary, VP ingénierie chez Signal, explique : « Les médias exigent beaucoup de stockage et de bande passante. En tant que non-profit qui refuse la publicité et la revente de données, Signal doit couvrir ces coûts autrement ».

Ce modèle d’abonnement à bas prix pourrait permettre de financer le développement futur sans trahir les valeurs de la plateforme.

Défis et prochaines étapes