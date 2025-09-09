fermer
Signal lance des sauvegardes chiffrées, son premier service payant

Signal, l’application de messagerie connue pour son engagement radical en faveur de la confidentialité, introduit une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps : des sauvegardes sécurisées et chiffrées de bout en bout.

Pour la première fois, l’organisation à but non lucratif propose un service payant, tout en maintenant une option gratuite.

Deux formules sont disponibles :

  • Gratuit : sauvegarde automatique des 45 derniers jours de médias (photos, vidéos, fichiers) et jusqu’à 100 Mo de messages texte. Selon Signal, cette limite suffit à couvrir l’historique complet de la majorité des utilisateurs.
  • Payant (1,99 dollars/mois) : sauvegarde illimitée des médias et de l’historique des conversations, sans restriction de volume ni de durée.

Dans les deux cas, les archives sont chiffrées et liées uniquement à une clé de récupération générée sur l’appareil. Signal insiste : sans cette clé, récupérer vos données est impossible, même pour eux.

Signal, une approche différente de WhatsApp et Telegram

Contrairement à WhatsApp, qui s’appuie sur Google Drive ou iCloud pour ses sauvegardes, Signal stocke les archives sur ses propres serveurs chiffrés. Cela limite l’exposition à des failles chez des prestataires tiers et garantit l’absence totale d’accès de l’entreprise aux données.

Telegram, de son côté, ne chiffre pas toujours les conversations de bout en bout (hors « chats secrets »), un choix qui le place derrière Signal en matière de sécurité.

Pourquoi un service payant ?

Dans un article de blog, Jim O’Leary, VP ingénierie chez Signal, explique : « Les médias exigent beaucoup de stockage et de bande passante. En tant que non-profit qui refuse la publicité et la revente de données, Signal doit couvrir ces coûts autrement ».

Ce modèle d’abonnement à bas prix pourrait permettre de financer le développement futur sans trahir les valeurs de la plateforme.

Défis et prochaines étapes

  • Mémoire de la clé : perdre sa clé = perte définitive de l’archive. Un risque volontaire pour renforcer la sécurité.
  • Disponibilité : actuellement en bêta sur Android, un lancement public est prévu prochainement, avec iOS et desktop en ligne de mire. Signal prévoit aussi, à terme, de permettre la sauvegarde sur l’emplacement de votre choix.
  • Adoption : certains utilisateurs verront l’abonnement comme une contrainte, mais pour les journalistes, ONG ou militants, l’assurance d’une sauvegarde inviolable justifie largement l’investissement.

