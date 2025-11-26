Signal lance les sauvegardes sécurisées sur iOS : stockage gratuit ou premium, tout ce qu’il faut savoir

Signal renforce sa position d’application de messagerie ultra-sécurisée en apportant sur iOS une fonctionnalité que les utilisateurs réclamaient depuis des années : les sauvegardes chiffrées de bout en bout.
Une nouveauté essentielle pour ne plus perdre son historique si l’on casse ou égare son téléphone.
Now available on iOS 😎 https://t.co/LGdHqHsdTW
— Signal (@signalapp) November 24, 2025
Une sauvegarde sécurisée, maîtrisée — et toujours privée
Comme sur Android depuis septembre, les sauvegardes iOS sont chiffrées directement sur votre appareil et protégées par une clé de récupération de 64 caractères.
Signal insiste sur un point crucial : si vous perdez cette clé, personne — pas même Signal — ne peut restaurer votre sauvegarde. Un choix radical, cohérent avec leur ADN.
Deux formules : gratuite ou premium
Signal propose deux niveaux de sauvegarde :
Version gratuite
- Jusqu’à 100 Mo de messages texte
- Et les 45 derniers jours de photos, vidéos, GIFs et fichiers
Une solution suffisante pour les utilisateurs modérés ou ceux qui souhaitent seulement un filet de sécurité.
Version Premium — 1,99 dollar/mois
- Sauvegarde complète de tous les messages texte, sans limite
- Jusqu’à 100 Go de médias conservés au-delà des 45 jours
Un abonnement très accessible qui cible clairement les utilisateurs intensifs et ceux qui souhaitent archiver leur mémoire numérique sans compromis.
Comment activer les sauvegardes sécurisées ?
En quelques étapes :
- Ouvrir Paramètres > Sauvegardes
- Appuyer sur Configurer > Activer les sauvegardes
- Noter et stocker soigneusement votre clé de récupération
- Choisir la formule gratuite ou premium
- L’app commence immédiatement à sauvegarder vos données
Simple, mais sans concession sur la sécurité.
Bientôt : transfert inter-plateformes et sauvegardes sur bureau
Signal confirme qu’il ne compte pas s’arrêter là. Les sauvegardes chiffrées arriveront aussi sur Signal Desktop, et le service permettra à terme de transférer son historique chiffré entre Android, iOS et desktop
Un vrai pas vers un écosystème unifié, sans jamais sacrifier la confidentialité.