Accueil » Signal lance les sauvegardes sécurisées sur iOS : stockage gratuit ou premium, tout ce qu’il faut savoir

Signal lance les sauvegardes sécurisées sur iOS : stockage gratuit ou premium, tout ce qu’il faut savoir

Signal lance les sauvegardes sécurisées sur iOS : stockage gratuit ou premium, tout ce qu’il faut savoir

Signal renforce sa position d’application de messagerie ultra-sécurisée en apportant sur iOS une fonctionnalité que les utilisateurs réclamaient depuis des années : les sauvegardes chiffrées de bout en bout.

Une nouveauté essentielle pour ne plus perdre son historique si l’on casse ou égare son téléphone.

Une sauvegarde sécurisée, maîtrisée — et toujours privée

Comme sur Android depuis septembre, les sauvegardes iOS sont chiffrées directement sur votre appareil et protégées par une clé de récupération de 64 caractères.

Signal insiste sur un point crucial : si vous perdez cette clé, personne — pas même Signal — ne peut restaurer votre sauvegarde. Un choix radical, cohérent avec leur ADN.

Deux formules : gratuite ou premium

Signal propose deux niveaux de sauvegarde :

Version gratuite

Jusqu’à 100 Mo de messages texte

Et les 45 derniers jours de photos, vidéos, GIFs et fichiers

Une solution suffisante pour les utilisateurs modérés ou ceux qui souhaitent seulement un filet de sécurité.

Version Premium — 1,99 dollar/mois

Sauvegarde complète de tous les messages texte, sans limite

Jusqu’à 100 Go de médias conservés au-delà des 45 jours

Un abonnement très accessible qui cible clairement les utilisateurs intensifs et ceux qui souhaitent archiver leur mémoire numérique sans compromis.

Comment activer les sauvegardes sécurisées ?

En quelques étapes :

Ouvrir Paramètres > Sauvegardes Appuyer sur Configurer > Activer les sauvegardes Noter et stocker soigneusement votre clé de récupération Choisir la formule gratuite ou premium L’app commence immédiatement à sauvegarder vos données

Simple, mais sans concession sur la sécurité.

Bientôt : transfert inter-plateformes et sauvegardes sur bureau

Signal confirme qu’il ne compte pas s’arrêter là. Les sauvegardes chiffrées arriveront aussi sur Signal Desktop, et le service permettra à terme de transférer son historique chiffré entre Android, iOS et desktop

Un vrai pas vers un écosystème unifié, sans jamais sacrifier la confidentialité.