Signal : Transfert d’historique et médias vers nouveaux appareils !

Signal teste une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de transférer l’historique de leurs messages et médias vers un nouvel ordinateur de bureau ou iPad lorsqu’ils lient un nouvel appareil à leur compte.

Jusqu’à présent, l’ajout d’un nouvel appareil ne permettait que de voir les nouveaux messages, laissant les anciennes conversations et médias inaccessibles. Avec cette version bêta, il est désormais possible de transférer les 45 derniers jours d’historique et de médias, offrant une expérience plus fluide entre les appareils.

Comment fonctionne le transfert sur Signal ?

Cette nouvelle fonctionnalité est conçue en respectant l’engagement de Signal envers le chiffrement de bout en bout (E2EE), garantissant une sécurité et une confidentialité totales. Voici le processus en détail.

Approche axée sur le chiffrement

Contrairement à d’autres plateformes qui stockent des sauvegardes non chiffrées sur leurs serveurs, Signal garantit que ses serveurs n’accèdent jamais au contenu des messages. Ainsi, le transfert se fait directement entre appareils, préservant la confidentialité des données.

Un fichier sécurisé et chiffré contenant l’historique des messages est créé sur l’appareil principal, puis envoyé au nouvel appareil via les serveurs de Signal, qui agissent uniquement comme intermédiaires.

Liaison des appareils via un QR code

Lors de la configuration d’un nouvel appareil, celui-ci génère une adresse temporaire et une clé publique, enregistrées auprès des serveurs de Signal.

Le nouvel appareil affiche un QR code, que vous scannez avec votre appareil principal pour démarrer le transfert. Cette étape sécurise la connexion en partageant des détails de compte, des clés partagées et un code de configuration unique.

Création et transfert de sauvegarde

Une fois la connexion établie, l’appareil principal crée une sauvegarde sécurisée et compressée, contenant les messages, les autocollants, l’historique des appels et des liens vers les fichiers médias.

La sauvegarde est chiffrée avec une clé AES unique de 256 bits, transmise au nouvel appareil pour déchiffrer les données. Une fois le transfert terminé, la clé est supprimée pour garantir la sécurité.

Gestion des fichiers médias

Pour accélérer le transfert, les gros fichiers médias (photos, vidéos) ne sont pas inclus directement dans la sauvegarde. À la place, des liens vers ces fichiers sont stockés sur les serveurs de Signal pour une durée de 45 jours.

Le nouvel appareil peut télécharger ces fichiers de manière sécurisée après la synchronisation. Les fichiers non téléchargés au-delà de ce délai sont automatiquement supprimés, bien que Signal envisage de prolonger cette limite à l’avenir.

Pourquoi c’est important ?

L’engagement de Signal envers la confidentialité a rendu la mise en œuvre de cette fonctionnalité particulièrement complexe. Alors que la plupart des applications de messagerie utilisent des sauvegardes non chiffrées dans le cloud, Signal maintient son approche axée sur la confidentialité, évitant le stockage côté serveur.

Cette nouvelle méthode de transfert :

Améliore l’expérience utilisateur pour ceux qui changent souvent d’appareil.

Respecte les valeurs fondamentales de Signal en matière de chiffrement tout en offrant une fonctionnalité que l’on retrouve chez d’autres applications.

Limites et futures mises à jour

Pour l’instant, cette fonctionnalité est en phase de test bêta et comporte certaines limites :

Seuls les messages et médias des 45 derniers jours peuvent être transférés.

Les fichiers médias non téléchargés dans ce délai sont définitivement supprimés.

Signal a laissé entendre qu’il pourrait améliorer la période de synchronisation, permettant une meilleure flexibilité à l’avenir.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs bêta. Une fois déployée, cette mise à jour simplifiera grandement la liaison des nouveaux appareils, tout en préservant les normes de confidentialité et de sécurité qui font la réputation de Signal.