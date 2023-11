WhatsApp met fin à la sauvegarde illimitée sur Google Drive pour Android

Ces dernières années, Google a pris des mesures pour inciter les utilisateurs à payer pour ses services. Google Photos en est l’un des meilleurs exemples, le géant de la recherche ayant mis fin à la sauvegarde gratuite et illimitée de photos et de vidéos en juin 2021. Récemment, Google a également commencé à bloquer les bloqueurs de publicité sur YouTube afin que les internautes souscrivent à un abonnement premium ou modifient leur bloqueur de publicité pour autoriser les annonces sur YouTube. Le mois prochain, Google réduira l’espace de stockage autorisé pour les sauvegardes WhatsApp stockées sur Google Drive.

WhatsApp a commencé à offrir l’option de sauvegarde sur Google Drive en 2015 pour les utilisateurs d’Android afin de sauvegarder tout l’historique de WhatsApp directement sur Google Drive. L’année dernière, des informations sur la limitation de l’espace de stockage illimité par WhatsApp ont fait surface.

Aujourd’hui, WhatsApp et Google ont confirmé que la sauvegarde illimitée sur Google Drive prendrait bientôt fin. Ainsi, vous ne disposerez plus que des 15 Go d’espace de stockage que vous avez avec votre compte Google, partagé entre Google Drive, Gmail et Google Photos, pour sauvegarder votre contenu WhatsApp.

À ce sujet, Google a déclaré :

Les sauvegardes WhatsApp sur Android continueront à fonctionner, tant que vous disposez d’un espace de stockage disponible dans votre compte Google. Si vous atteignez votre limite de stockage, vous devrez libérer de l’espace pour reprendre les sauvegardes en supprimant les éléments dont vous n’avez pas besoin.

Autrement dit, les sauvegardes WhatsApp commenceront à être comptabilisées dans la limite de l’espace de stockage sur le cloud de votre compte Google, ce qui signifie essentiellement que de nombreux utilisateurs de WhatsApp devront souscrire à l’offre de stockage sur le cloud premium de Google, qui ne propose que 15 Go d’espace de stockage gratuit, ces 15 Go étant répartis entre Drive, Gmail et Google Photos.

Toutefois, Google a confirmé que le quota de stockage n’est pas affecté pour les utilisateurs ayant un abonnement à Google Workspace dans le cadre de leur travail ou de leur école. WhatsApp permet désormais de transférer facilement des discussions vers d’autres appareils sans passer par Google Drive, ce qui est pratique si vous disposez d’un espace de stockage limité sur Google Drive.

Quand cette modification entrera-t-elle en vigueur ?

Actuellement, Google Drive est la seule option de sauvegarde dans le cloud pour WhatsApp sur Android. La limite de stockage ne plaira donc pas à tout le monde, en particulier à ceux qui ne suppriment pas les images, les vidéos et les autres médias de leurs discussions et conversations sur WhatsApp. Il est possible de contourner la limitation en créant un nouveau compte Google uniquement pour les sauvegardes WhatsApp, mais cela risque de ne pas suffire à certains utilisateurs.

Ce changement commencera d’abord à être déployé pour les utilisateurs de WhatsApp Beta à partir de décembre 2023, puis progressivement pour tous les utilisateurs de WhatsApp sur Android à partir de début 2024. Il sera intéressant de voir si WhatsApp proposera des alternatives à Google Drive, en s’associant à d’autres services en cloud ou en activant les sauvegardes sur les serveurs de Meta.