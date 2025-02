X censure Signal : les liens vers l’application de messagerie bloqués !

La plateforme de réseaux sociaux détenue par Elon Musk, X, a commencé à bloquer les liens vers Signal, une plateforme de messagerie chiffrée. Cette restriction a été signalée pour la première fois par le journaliste tech Matt Binder sur son blog Substack, et je confirme que tous les liens contenant l’URL « Signal.me » sont désormais bloqués sur X.

Pourquoi cette restriction sur X ?

Tout comme WhatsApp, qui utilise un format d’URL « WA.me » pour partager des liens de messages directs, Signal adopte un format similaire (« Signal.me ») pour permettre aux utilisateurs de cliquer directement sur un lien et de démarrer une conversation privée. Cependant, lorsque Binder a tenté de partager un lien Signal sur son profil X, il a rencontré un message d’erreur. Cette même erreur s’est produite lorsqu’il a essayé de partager le lien via les messages directs.

Les liens Signal sont bloqués, et l’erreur indique qu’ils ne peuvent pas être envoyés, qu’ils soient partagés dans des publications publiques ou des messages directs. En revanche, lorsqu’un utilisateur tente d’ajouter un lien « Signal.me » dans sa bio, X affiche un avertissement, qualifiant le lien de « malware » (logiciel malveillant).

Conséquences pour les utilisateurs de X

Les utilisateurs de X qui tentent de cliquer sur un lien Signal dans des publications antérieures reçoivent également des avertissements indiquant que le lien pourrait être « malveillant, trompeur ou enfreindre les politiques de X ». Toutefois, X ne semble pas bloquer les noms d’utilisateur Signal ou d’autres formes de partage indirect, comme les identifiants Signal dans les messages ou publications.

Spéculations sur les raisons du blocage

Le blocage de ces liens pourrait être lié à des motivations politiques. Matt Binder suggère que cela pourrait être une tentative de limiter la communication sécurisée via Signal, notamment parmi les dénonciateurs ou les journalistes. En effet, Signal est largement utilisé par des journalistes, des activistes et des lanceurs d’alerte qui souhaitent partager des informations sensibles de manière anonyme.

Ce n’est pas la première fois que X bloque des liens vers des plateformes concurrentes. En 2020, X a également commencé à bloquer des liens vers des réseaux sociaux comme Instagram, Mastodon et Facebook, ce qui avait suscité des critiques, dont celle de l’ancien PDG Jack Dorsey. Cette politique de blocage avait été partiellement levée après un tollé public.

Signal : Une plateforme de choix pour les défenseurs de la confidentialité

Signal est un outil populaire parmi ceux qui ont besoin d’un niveau de sécurité élevé pour protéger leur identité, notamment les journalistes, les lanceurs d’alerte et les militants. La plateforme est open source et propose un chiffrement de bout en bout par défaut, ainsi que des outils de vérification robustes pour les comptes et les identités.