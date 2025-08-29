Accueil » iPhone 17 : le mystérieux Crossbody Strap se dévoile en images… mais sème le doute

À quelques semaines de la keynote du 9 septembre, les rumeurs autour de l’iPhone 17 continuent de se multiplier. L’une d’elles, apparue la semaine dernière à travers une fuite de packaging, mentionne un accessoire inédit : le « Crossbody Strap ».

Un nom intrigant qui a immédiatement suscité la curiosité des fans et des observateurs. Aujourd’hui, de nouvelles images supposées de cet accessoire viennent d’être partagées… mais elles soulèvent encore plus de doutes.

Un accessoire magnétique pour porter son iPhone 17 ?

C’est le leaker bien connu Majin Bu qui relance le mystère. Sur son blog, il dévoile des photos montrant ce qui serait le fameux Crossbody Strap. Il s’agirait d’une sangle de type lanière, conçue pour se fixer à un iPhone et être portée en bandoulière.

Le matériau utilisé semble proche du nylon tissé des bracelets Apple Watch Sport Loop, mais une version en silicone pourrait aussi être prévue.

Fait surprenant : la sangle serait magnétique sur toute sa longueur, ce qui permettrait de la refermer sans crochet ni boucle traditionnelle. Une approche originale, à la fois esthétique et pratique. Selon Bu, cet accessoire serait compatible avec les coques d’iPhone 17 — et même avec les AirPods Pro 3 à venir.

Des incohérences troublantes dans les fuites

Mais là où le bât blesse, c’est que ces nouvelles images semblent contredire les précédentes fuites… du même leaker. En effet, sur les photos de coques d’iPhone 17 dévoilées précédemment par Majin Bu, les découpes prévues pour le passage d’une sangle sont bien plus étroites que la largeur du strap actuellement présenté.

Deux possibilités s’offrent donc à nous :

Soit l’une des fuites est incorrecte, ce qui n’est pas à exclure compte tenu du passif de Bu, connu pour des informations parfois contradictoires ;

Soit un composant essentiel manque sur les images : certains spéculent qu’un fil plus fin pourrait relier la sangle aux encoches de la coque, mais aucun visuel ne le confirme à ce jour.

Une autre interrogation persiste : une sangle aussi fine pourrait-elle réellement supporter le poids d’un iPhone ? Notamment en cas de tension ou d’accrochage accidentel ?

Réponse attendue le 9 septembre

Une chose est sûre : Apple semble préparer quelque chose de nouveau en matière d’accessoires. Que ce Crossbody Strap soit un simple outil de portage, un gadget de mode ou une nouveauté ergonomique pensée pour la mobilité, le flou persiste.

Mais, la keynote du 9 septembre 2025 devrait enfin lever le voile sur cet objet mystérieux. Et peut-être réconcilier les différentes fuites contradictoires.

Si l’existence du Crossbody Strap se confirme, il pourrait incarner une volonté d’Apple d’intégrer des accessoires plus lifestyle à sa gamme, à la croisée de la tech et de la mode. Mais en l’état actuel, les informations trop floues et les incohérences entre les fuites appellent à la prudence. Reste à voir si Apple saura transformer cette idée en un accessoire vraiment utile, ou s’il s’agira simplement d’un ajout anecdotique.