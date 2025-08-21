Accueil » iPhone 17 : Apple prépare le retour des coques textiles avec une nouvelle matière « TechWoven »

Un an après le fiasco des coques FineWoven, Apple s’apprête visiblement à prendre sa revanche avec sa gamme d’iPhone 17. Une nouvelle fuite révèle ce qui pourrait être le nom de la prochaine matière textile haut de gamme des coques officielles : TechWoven. Leaker bien connu, Majin Bu a partagé plusieurs images de ce qui semble être l’emballage cloné de cette future coque pour iPhone 17 — et cela dévoile plus qu’on ne l’imaginait.

TechWoven : la nouvelle alternative éco-responsable au cuir pour l’iPhone 17 ?

Apple a mis fin à la vente de coques en cuir dans le cadre de son plan de transition vers une chaîne d’approvisionnement 100 % neutre en carbone d’ici 2030. Les coques FineWoven, censées prendre le relais, ont été vivement critiquées pour leur durabilité et leur finition médiocre.

Avec TechWoven, Apple semble vouloir redorer son image :

Une texture plus rugueuse et dense, visible sur les photos fuitées

Un tissu potentiellement fabriqué à partir de plastiques recyclés (comme des bouteilles PET)

Un positionnement toujours premium, à l’instar des anciennes coques cuir

Les visuels montrent au moins cinq coloris : Noir, Marron, Bleu, Vert et Violet.

Un nouvel accessoire officiel : la Crossbody Strap

Détail encore jamais vu chez Apple : la mention « Compatible with Crossbody Strap » figure sur l’emballage. Cela suggère que la marque pourrait lancer un système de sangle propriétaire, à fixer sur la coque grâce à des découpes prévues à cet effet.

Les objectifs peuvent être multiples :

Porter l’iPhone en bandoulière, façon sac

Alternative sécurisée pour les utilisateurs actifs

Inspiré des systèmes de Peak Design ou des grips Samsung Galaxy

Cette Crossbody Strap pourrait être vendue séparément, avec d’éventuelles déclinaisons (poignet, cou, épaule).

Retour sur l’échec FineWoven : Apple a-t-elle tiré les leçons ?

Critiquées pour leur fragilité, leur prix excessif et leur tendance à se tacher, les coques FineWoven n’ont duré qu’une génération. Si TechWoven veut convaincre :

La qualité du tissage devra être irréprochable

Le design fonctionnel (découpes, compatibilité MagSafe) devra suivre

Le positionnement écologique devra être assumé avec plus de transparence

Apple n’a pas la marge d’erreur ici. Des marques comme Nomad, Mujjo, Peak Design ou Spigen proposent déjà des alternatives solides, souvent plus durables et moins chères. Même Samsung a su innover avec ses coques Standing Grip à fonction double (kickstand + maintien).

Si TechWoven veut s’imposer, il lui faudra plus qu’un joli nom : une vraie valeur ajoutée.