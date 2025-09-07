Accueil » Nothing Ear (3) : les prochains écouteurs sans fil de la marque arrivent bientôt

Nothing Ear (3) : les prochains écouteurs sans fil de la marque arrivent bientôt

Nothing Ear (3) : les prochains écouteurs sans fil de la marque arrivent bientôt

Dans son style habituel fait de teasing minimaliste, Nothing a confirmé l’arrivée de sa nouvelle génération d’écouteurs entièrement sans fil. Dans un post publié sur X, la marque londonienne Nothing a simplement écrit : « Ear (3). Soon. » accompagné d’une image partielle de l’appareil.

Après avoir brouillé les pistes en 2024 avec un système de noms sans numérotation — les Nothing Ear et Ear (a) — la société revient finalement à une nomenclature plus classique. Les futurs écouteurs de Nothing s’appelleront donc Ear (3), dans la continuité des Ear (1) sortis en 2021 et des Ear (2) lancés en 2023.

Nothing explique ce choix par les retours de sa communauté : les utilisateurs souhaitaient une dénomination plus simple, claire et cohérente d’une génération à l’autre.

Techniquement, les Ear (3) seront donc la quatrième génération du produit, mais ils reprennent le fil logique initié par les deux premiers modèles.

Nothing Ear (3) : Ce que l’on sait (et ce qu’on devine)

Pour l’instant, aucun détail officiel n’a filtré sur les nouveautés que proposeront ces écouteurs. Aucune fuite n’a non plus émergé. Mais si l’on se base sur les Nothing Ear actuels, on peut s’attendre à un produit haut de gamme avec :

des transducteurs maison en céramique de 11 mm pour des basses plus profondes et un son plus clair,

une réduction de bruit active jusqu’à 45 dB, adaptative en fonction des fuites sonores dans le conduit auditif,

le choix entre trois niveaux d’ANC selon l’environnement,

la compatibilité avec le Hi-Res Wireless Audio,

le Bluetooth 5.4 avec double connexion simultanée,

et une autonomie jusqu’à 8,5 h (9,5 h sans ANC), portée à environ 40,5 h avec le boîtier de charge.

Autant dire que la barre est déjà haute, et que les Ear (3) devront apporter des évolutions notables, que ce soit sur la qualité sonore, l’autonomie ou les fonctions connectées.

Un lancement très proche

Nothing n’a pas donné de date précise, mais connaissant la marque, la présentation officielle des Ear (3) devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Les invitations à un nouvel événement pourraient tomber à tout moment.