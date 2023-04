Test des Nothing ear (2) : des écouteurs transparents avec un bon son

Après les ear (1) en 2021 et les Ear (Stick) l’année dernière, la startup londonienne de technologie grand public « Nothing » a lancé les ear (2), les troisièmes écouteurs de la société. Les ear (2) reprennent l’accrocheur design transparent de l’étui et des écouteurs, et ajoute le Bluetooth 5.3 avec le codec audio LHDC 5.0, ainsi qu’un meilleur ANC et des améliorations à la technologie Clear Voice. L’étui est également légèrement plus petit.

Tout cela s’accompagne d’une augmentation du prix. Alors, s’agit-il des meilleurs écouteurs sans fil avec ANC pour le prix ? Plongeons dans l’analyse pour le savoir.

Dans la boîte, on retrouve :

Écouteurs ear (2)

Embouts auriculaires de petite et grande taille (moyen préinstallé)

Câble USB Type-C tressé

Guide d’utilisation

ear (2): design

En commençant par le design, l’étui se présente dans un design transparent familier qui attire l’œil, le même que celui de son prédécesseur, développé par le bureau d’études Teenage Engineering basé à Stockholm. La partie centrale de l’étui est recouverte d’un revêtement blanc, tandis que les autres parties sont transparentes afin que vous puissiez voir clairement les écouteurs. L’étui est doté d’aimants, ce qui permet de le verrouiller en toute sécurité. Un aimant relie les deux parties de l’étui et les écouteurs sont également dotés d’un puissant aimant qui les maintient en place.

La base de l’étui présente les caractéristiques de l’étui. La partie blanche en plastique se trouve désormais sur le dessus du plastique transparent, contrairement à son prédécesseur, de sorte qu’elle ne se raye pas facilement, mais le dessus de l’étui se raye toujours si vous transportez l’étui avec d’autres objets. Une touche de fonction et un port USB Type-C se trouvent sur le côté de l’étui.

L’étui de charge mesure 55,5 × 55,5 × 22 mm et pèse 51,9 g, ce qui le rend légèrement plus petit que son prédécesseur. Il y a une minuscule lumière LED sur l’étui qui s’allume en blanc, vert et rouge. Cette fois, l’étui est également conforme à la norme IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Les écouteurs intra-auriculaires sont toujours dotés d’une tige transparente. Les écouteurs pèsent environ 4,5 g, soit 0,2 g de moins que leur prédécesseur. Ils sont également légèrement plus petits, mesurant 29,4 × 21,5 x 23,5 mm. Le microphone a été déplacé de l’arrière vers l’avant, ce qui permet une meilleure annulation du bruit du vent.

Un capteur optique détecte le retrait, ce qui permet de mettre automatiquement l’audio en pause lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles et de le remettre en marche lorsque vous le remettez en place.

Une résistance à la poussière et à l’eau

Vous pouvez également voir la marque Nothing ear (2) à l’extérieur, où se trouve la zone tactile qui vous permet de contrôler la lecture/pause, l’ANC et le volume. Les écouteurs sont classés IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau, contre IPX4 pour les ear (1). Ils peuvent résister aux éclaboussures ou à une pluie légère, mais vous ne pouvez pas les utiliser lorsque vous nagez.

L’ajustement est parfait et les écouteurs ne se détachent pas facilement, même lors d’activités intenses telles que la course à pied ou l’entraînement. L’option de test d’ajustement des écouteurs diffuse de la musique pour s’assurer que les embouts s’adaptent bien au conduit auditif pour une meilleure suppression des bruits.

ear (2): connectivité, appairage et commandes

Les Nothing ear (2) prennent en charge le Bluetooth 5.3 avec le codec LHDC 5.0 Hi-Res audio pour une qualité sonore HD sur les appareils pris en charge, il prend également en charge le codec AAC qui fonctionne sur les smartphones qui en sont équipés. Le LHDC 5.0 offre un taux de transmission allant jusqu’à 1 Mb/s pour des détails 4 fois meilleurs, et des fréquences de transmission allant jusqu’à 24 bit/192 kHz.

Le processus d’appairage est très simple pour le Nothing Phone (1). Il suffit d’activer le Bluetooth sur le téléphone, d’ouvrir l’étui de charge des écouteurs, de placer l’étui de charge près du smartphone et de suivre les instructions. Pour se connecter à d’autres appareils, placez les écouteurs dans l’étui de charge avec le couvercle ouvert. Appuyez sur le bouton de configuration de l’étui et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans les réglages Bluetooth. Ensuite, sélectionnez les ear (2).

Il existe une option de couplage rapide qui fonctionne sur les derniers smartphones Android. Je n’ai jamais rencontré de problèmes d’appairage ou de déconnexion. Il existe également l’option Microsoft Swift Pair pour le connecter à Windows. Comme le smartphone s’appaire avec l’étui et non avec les écouteurs, vous aurez besoin de l’étui si vous voulez le reconnecter ou même allumer les écouteurs si elle est déconnectée du téléphone.

Vous pouvez activer l’option de double connexion qui vous permet de vous connecter à deux appareils en même temps et de basculer la lecture audio entre les deux. Mais les écouteurs sont redémarrés à chaque fois que vous devez désactiver cette fonction.

Des commandes par pression

Les commandes tactiles ont été remplacées par des commandes par pression afin d’éviter les contacts accidentels et la gêne occasionnée par le fait de tapoter dans le canal auditif. Vous pouvez ainsi sauter des pistes, passer d’un mode d’annulation du bruit à l’autre et régler le volume, le tout d’une simple pression. Les commandes peuvent être personnalisées dans l’application Nothing X

Appuyer une fois : Lecture/Pause ou Répondre/Raccrocher à un appel

Appuyer deux fois : Avant rapide / Refuser l’appel entrant

Appuyer trois fois : Retour rapide

Appuyer longuement : Contrôle du bruit

Appuyer deux fois et maintenir : Aucune action par défaut

Les boutons pour contrôler le volume ont disparu. Vous devez donc les personnaliser à l’aide de l’application Nothing X sur Android et iOS. Vous pouvez modifier les actions de triple pincement, de pincement et de maintien et de pincement et de maintien pour chaque écouteur, mais vous ne pouvez pas personnaliser le simple ou double pincement.

Vous pouvez désactiver la détection intra-auriculaire dans les paramètres. L’option « Trouver mes écouteurs » émet un son aigu pour vous permettre de localiser les écouteurs lorsque vous les égarez.

ear (2): qualité audio

Les Nothing ear (2) sont équipés d’un haut-parleur dynamique de 11,6 mm, mais cette fois-ci, la société a utilisé ses propres haut-parleurs et une nouvelle conception à double chambre améliore la qualité sonore globale avec une circulation d’air plus fluide.

LHDC a fonctionné avec le Nothing Phone (1), mais pas avec d’autres appareils, notamment le Pixel 7, qui n’ont montré que de l’AAC.

La qualité audio est nette avec des voix claires, des basses fréquences plus profondes et les hautes fréquences étaient claires, grâce au design à double chambre. Cependant, les médiums et les hauts médiums sont moyens par rapport aux hautes et basses fréquences.

Il propose quatre préréglages d’égaliseur — équilibré (par défaut), plus de graves, plus d’aigus et voix — afin que chaque chanson puisse être entendue comme il se doit. Vous pouvez également créer des égaliseurs personnalisés. Le profil sonore personnel avec identification de l’audition vous permet d’ajuster les paramètres de l’égaliseur en temps réel en fonction de l’audition de l’utilisateur, pour une expérience d’écoute optimale.

Annulation du bruit et performances d’appel

En ce qui concerne la suppression du bruit, la suppression active du bruit (ANC) bloque le son ambiant jusqu’à 40 dB, comme les ear (1). Même si la profondeur est la même que celle de son prédécesseur, la qualité est bien meilleure. Vous pouvez sentir la différence lorsque vous écoutez à l’extérieur et même à l’intérieur lorsque la climatisation ou le ventilateur est en marche.

Il existe quatre modes : faible, moyen et élevé, ainsi qu’un mode adaptatif qui ajuste automatiquement le niveau de réduction du bruit en fonction de votre environnement en temps réel. Il existe également un ANC personnalisé qui calibre l’ANC en fonction de la forme exacte du canal auditif de l’utilisateur, sur la base de 7 filtres audio. Cependant, il n’est pas parfait dans des conditions sonores variées telles que le passage d’un trafic ou d’un lieu très fréquenté. Vous pouvez basculer entre l’annulation du bruit, la transparence et l’absence d’annulation du bruit en pinçant et en maintenant les écouteurs.

Les écouteurs sont également dotés d’un mode Transparence qui vous permet d’écouter le son ambiant afin d’identifier la situation environnante et tout potentiel risque. Le mode de jeu à faible latence, appelé mode low lag, fonctionne automatiquement avec le Nothing Phone (1), mais vous devez l’activer dans les paramètres pour les autres appareils. Sans le mode low lag, la latence est trop élevée, mais elle est décente lorsque le mode est activé, mais la société ne révèle pas la valeur officiellement.

Pour ce qui est de l’annulation du bruit des appels, l’appareil utilise la technologie Clear Voice pour les appels, qui fait appel à trois microphones haute définition pour réduire les bruits extérieurs. L’entreprise explique qu’elle utilise des algorithmes avancés qui analysent l’entrée, en se référant à plus de 20 millions d’échantillons sonores, ce qui est plus que le prédécesseur. Il résiste également mieux au vent et aux bruits de la foule. D’après mon utilisation, cette fonction s’est beaucoup améliorée, et le bruit du vent a été complètement coupé au niveau du récepteur, tandis que le bruit de la circulation était à peine audible.

ear (2): autonomie

Les écouteurs sont dotés d’une batterie de 33 mAh qui promet une autonomie d’environ 6,3 heures sans ANC et de 4 heures avec ANC. Lors de mon utilisation avec l’AAC et l’annulation de bruit activée, j’ai obtenu un peu plus de 3 heures avec un volume d’environ 60 %, ce qui aurait pu être mieux. Avec l’AAC et l’annulation de bruit complètement désactivés, l’autonomie a atteint près de 5,5 heures, ce qui est convenable. Pour les appels, il ne dure que 3,5 heures, car il utilise la technologie d’annulation des bruits d’appel.

Avec l’étui de charge de 485 mAh, plus petit que les 570 mAh de son prédécesseur, il promet jusqu’à 36 heures d’autonomie totale sans ANC et 22,5 heures d’autonomie totale avec l’annulation de bruit activée.

Même si l’étui et la batterie sont plus petits, l’autonomie totale est correcte. Le voyant vert de l’étui indique que la batterie est pleine et le voyant rouge qu’elle est faible. Cependant, le voyant de l’étui ne change pas même lorsque la charge des écouteurs est faible. Vous pouvez également voir la charge restante dans l’étui et dans les ear (1).

La charge complète de l’étui avec les écouteurs prend environ une heure et demie. L’étui est également doté d’une fonction de charge rapide, ce qui permet d’obtenir 8 heures (étui + écouteurs combinés) de lecture sans ANC en 10 minutes de charge. L’étui de charge offre également une charge sans fil, de sorte que vous pouvez simplement déposer vos écouteurs sur un socle de charge sans fil Qi ou à l’arrière d’un smartphone avec une charge sans fil inversée.

ear (2): verdict

Dans l’ensemble, les Nothing ear (2) sont d’excellents écouteurs entièrement sans fil à annulation de bruit active (ANC) pour son prix. Le design est très similaire à celui des ear (1), mais ils sont livrés avec un boîtier plus petit, offrent une meilleure qualité audio, l’ANC et l’annulation des bruits d’appel que les ear (1). Le prix a également augmenté pour tenir compte du coût et de l’équipe qui l’a conçu. J’aimerais que l’autonomie de la batterie soit meilleure.

Au prix de 149,99 euros, soit 50 euros de plus que les ear (1), ils sont disponibles sur la boutique officielle et des revendeurs tiers.