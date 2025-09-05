Strava ajoute Live Segments et repense son app sur Apple Watch

Strava vient d’annoncer une mise à jour majeure de son application pour Apple Watch, avec une interface « plus claire et plus intuitive » et surtout l’arrivée tant attendue des Live Segments.

Une évolution logique alors que de plus en plus de sportifs utilisent la montre connectée d’Apple comme compagnon d’entraînement principal.

Selon le rapport Year in Sport 2024 de Strava, près de 20 % d’augmentation a été observée sur un an parmi les utilisateurs qui enregistrent leurs activités avec une Apple Watch. La montre occupe même les deux premières places des appareils préférés des coureurs.

Pour Strava, il devenait donc essentiel de rapprocher l’expérience Apple Watch de ce que l’on trouve déjà chez Garmin, Polar ou Suunto.

Live Segments : la motivation en temps réel

Les Live Segments sont l’une des fonctionnalités phares de Strava. Ils permettent de :

Connaître sa position en direct sur un segment populaire ou marqué comme favori.

Voir si l’on est en avance ou en retard sur son record personnel.

Se comparer virtuellement aux autres athlètes en quête du titre de KOM/QOM (King/Queen of the Mountain).

Sur Apple Watch, l’expérience est visuelle et simple : une cercle de progression et une bannière apparaissent à l’approche du segment, puis se mettent à jour en temps réel. Une fois le segment terminé, le résultat s’affiche avant de revenir à l’écran principal d’enregistrement.

Une expérience plus ludique et motivante

« Apple Watch est devenue de plus en plus populaire chez les athlètes sur Strava », explique Matt Salazar, Chief Product Officer. « Cet investissement ne se limite pas à suivre un entraînement — il s’agit d’apporter en direct les fonctionnalités ludiques et motivantes que les sportifs adorent ».

La nouvelle application Strava pour Apple Watch est disponible dès aujourd’hui, partout dans le monde.