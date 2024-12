Lenovo Legion Go S : Une console portable sous SteamOS ?

Lenovo semble prêt à faire une entrée remarquée dans le monde des consoles portables alimentées par SteamOS, si l’on en croit les dernières fuites partagées par Evan Blass.

Bien que ses publications sur X (anciennement Twitter) aient été supprimées, elles dévoilent des images intrigantes de ce qui pourrait être la Legion Go S, une version simplifiée de la Legion Go.

Un design soigné avec une touche de SteamOS

Selon les images, la Legion Go S adopte un design épuré disponible en deux variantes de couleurs : noir et blanc. Ce qui attire particulièrement l’attention, c’est la présence d’un bouton dédié Steam près du joystick gauche sur la version noire. Cette caractéristique laisse entendre que Lenovo pourrait être parmi les premiers fabricants tiers à proposer une console portable basée sur SteamOS.

Si ces rumeurs s’avèrent exactes, Lenovo s’apprêterait à faire ses débuts dans l’univers du gaming portable basé sur Linux, ouvrant la voie à des expériences optimisées pour les joueurs souhaitant une console portable pratique et intuitive.

SteamOS, développé par Valve, est conçu spécifiquement pour les joueurs, offrant une interface adaptée aux portables et une compatibilité avec des milliers de jeux grâce à Proton, une couche qui permet à de nombreux jeux Windows de fonctionner sous Linux.

Valve a déjà annoncé en août son intention d’étendre SteamOS à des appareils tiers, notamment la Asus ROG Ally. L’inclusion du bouton Steam et les récents changements dans les directives de marque de Valve, qui mettent en avant les appareils « Powered by SteamOS », semblent confirmer cette expansion.

Caractéristiques supposées de la Legion Go S

Comparée à la Legion Go originale, qui se distingue par ses contrôleurs détachables, la Legion Go S adopte un design plus traditionnel, proche de celui du Steam Deck ou de la Asus ROG Ally. Parmi les éléments notables :

Commandes classiques : une croix directionnelle standard, deux joysticks éclairés par des LEDs RGB, des boutons XYAB et des haut-parleurs frontaux.

Variante blanche : ressemblance frappante avec des images de châssis inachevés ayant fuité il y a quelques mois. Curieusement, la version blanche semble dépourvue du bouton Steam, suggérant une éventuelle version sous Windows.

Un possible rafraîchissement de la Legion Go originale

En parallèle, Lenovo prévoirait également de lancer une version actualisée de la Legion Go avec des manettes détachables et un pied intégré, analogue au modèle initial. Cette nouvelle version pourrait être équipée d’un écran OLED de 8,8 pouces et d’un processeur AMD Z2 Extreme, offrant une puissance accrue pour le gaming.

SteamOS : une stratégie logique pour Lenovo

Lancer une console alimentée par SteamOS offre plusieurs avantages stratégiques :

Optimisation pour le gaming : SteamOS est conçu pour tirer le meilleur parti de la plateforme Steam, avec une interface adaptée aux consoles portables. Compatibilité accrue : Grâce à Proton, les utilisateurs peuvent accéder à une large bibliothèque de jeux Windows. Coût réduit : En adoptant Linux plutôt que Windows, Lenovo pourrait potentiellement réduire les coûts liés aux licences logicielles.

Un aperçu attendu au CES 2025

Avec le CES 2025 qui approche, nous pourrions en apprendre davantage sur la Legion Go S et d’autres innovations de Lenovo dans le domaine des consoles portables. Cette collaboration avec Valve pourrait non seulement renforcer la présence de SteamOS sur le marché, mais aussi offrir aux joueurs une alternative crédible au Steam Deck et à d’autres consoles portables.