TCL PlayCube : un mini-projecteur Google TV designé pour le camping

À l’IFA 2025, TCL a surpris avec le PlayCube, un projecteur portable, compact, autonome et certifié Netflix, il vise directement les amateurs de plein air, notamment le camping. Mais à 799 euros, la question reste : gadget sympa ou vrai bon plan ?

Le PlayCube est conçu pour projeter partout, avec jusqu’à 3 heures d’autonomie sur batterie. TCL le présente comme un projecteur « camping-friendly ». Son design twistable permet d’orienter facilement l’image, tandis que l’intelligence embarquée ajuste automatiquement la mise au point, le cadrage, la correction trapézoïdale et l’évitement d’obstacles.

Malgré son look premium, le PlayCube reste modeste côté performances. Il délivre une image 1080p avec 750 ISO lumens : suffisant pour des projections nocturnes ou en intérieur tamisé, mais un peu juste en pleine journée.

Côté audio, TCL mise sur un simple haut-parleur 5W et une prise jack 3,5 mm pour brancher une enceinte externe.

TCL PlayCube : Design compact et connectique complète

Avec seulement 15 × 9,7 × 9,7 cm pour 1,2 kg, le PlayCube se glisse facilement dans un sac à dos. Il dispose d’une lentille en verre, d’entrées HDMI et USB, ainsi que du Wi-Fi pour streamer directement vos contenus via Google TV. TCL promet aussi un fonctionnement silencieux, à moins de 26 dB.

Le TCL PlayCube sera disponible dès le 5 septembre 2025 au prix de 799 euros en Europe. Pour les campeurs et amateurs de design geek, c’est un produit séduisant, mais à ce tarif, la luminosité et la puissance audio risquent de sembler limitées face à certains concurrents plus performants.

Le TCL PlayCube mise sur son design original et sa portabilité pour séduire. Si vous cherchez un projecteur fun, nomade et simple d’utilisation, il a des arguments. Mais si votre priorité est la qualité d’image ou de son en toutes conditions, il faudra peut-être regarder ailleurs… ou attendre une baisse de prix.