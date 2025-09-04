Anker Nebula X1 Pro : un vidéoprojecteur 4K transformé en machine de fête

À l’IFA 2025, Anker a levé le voile sur un produit hybride qui risque de marquer les esprits : le Soundcore Nebula X1 Pro, un vidéoprojecteur 4K ultra-lumineux associé à un système audio digne d’une salle de concert.

Pensé comme une solution tout-en-un pour vos soirées, il combine la puissance visuelle du Nebula X1 avec une sonorisation 7.1.4 Dolby Atmos.

Anker Nebula X1 Pro : Un vidéoprojecteur qui cogne fort

Le Nebula X1 Pro prend place dans un imposant boîtier, pesant pas moins de 32,8 kg. Pour compenser, Anker l’a équipé d’une poignée rétractable et de roulettes afin de le déplacer plus facilement. À l’intérieur, on trouve un caisson de basses 160 W monté en suspension pour éviter les vibrations parasites, accompagné de deux enceintes latérales de 80 W chacune et de deux satellites arrière sans fil de 40 W.

Résultat : une configuration promettant un son 7.1.4 surround avec prise en charge Dolby Atmos — une première sur un vidéoprojecteur portable.

La puissance du Nebula X1, version musclée

Côté projection, on retrouve tout ce qui faisait la force du Nebula X1, à commencer par une impressionnante luminosité de 3 500 lumens ANSI issue d’une source triple laser. La lentille en verre est montée sur une tourelle motorisée avec zoom optique, garantissant précision et souplesse.

Le projecteur fonctionne sous Google TV, ce qui en fait une plateforme complète pour le streaming. Et quand vous n’avez pas besoin d’image, le mode enceinte Bluetooth transforme l’X1 Pro en sound system.

Conçu pour l’intérieur… et l’extérieur

L’ensemble est certifié IP43, ce qui le protège des éclaboussures et de la poussière légère. Suffisant pour supporter une soirée en extérieur, à condition d’éviter la grosse pluie. En revanche, l’efficacité des canaux Dolby Atmos verticaux sera sans doute plus perceptible en salle qu’en plein air.

Prix et disponibilité

Le Soundcore Nebula X1 Pro fera ses débuts sur Kickstarter le 22 septembre 2025, avec un tarif annoncé entre 4 000 et 5 000 dollars. La commercialisation au détail est prévue pour mars 2026.

Avec le Nebula X1 Pro, Anker pousse le concept de vidéoprojecteur portable à l’extrême. Plus qu’un appareil de projection, c’est une station multimédia complète pensée pour les soirées, réunissant puissance visuelle et sonore dans un format transportable. Un produit impressionnant… mais aussi très coûteux, qui vise clairement un public premium.