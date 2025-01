CES 2025 : TCL PlayCube, le mini-projecteur au design innovant

Le CES 2025, véritable vitrine d’innovations, accueille un nouvel ajout à la gamme de produits TCL : le PlayCube, un projecteur ultraportable qui promet de redéfinir les standards du divertissement compact. Bien que son apparition lors de la présentation de TCL ait été brève, cet appareil a su capter l’attention grâce à son design unique et ses fonctionnalités prometteuses.

Comme son nom l’indique, le PlayCube arbore une forme cubique, mais avec une particularité distinctive : deux sections rectangulaires dont l’une peut pivoter pour ajuster l’angle de projection. Ce design, baptisé « magic cube », offre une flexibilité exceptionnelle, permettant de projeter une image sur un mur, un plafond, ou toute autre surface. Non seulement cet aspect améliore l’ergonomie, mais il apporte également une touche de modernité à ce mini-projecteur.

Bien que TCL n’ait pas révélé les dimensions exactes, le PlayCube serait suffisamment petit pour tenir sur une table de chevet. Sa batterie rechargeable intégrée en fait un compagnon idéal pour les soirées cinéma en extérieur ou les déplacements. Cette portabilité, combinée à son design unique, le distingue des autres projecteurs de sa catégorie.

L’intégration de Google TV au PlayCube est un autre point fort. Cette fonctionnalité offre un accès direct à des services de streaming comme Netflix, YouTube et Disney+, garantissant une expérience utilisateur fluide et moderne. TCL étend ainsi l’expérience de ses téléviseurs connectés à un format portable.

Spécifications techniques du TCL PlayCube (encore en attente)

TCL n’a pas encore communiqué les détails techniques, comme la résolution, la luminosité maximale ou la taille d’image projetée. Cependant, des rumeurs suggèrent que le PlayCube pourrait rivaliser avec le Projecteur A1 de TCL lancé en 2024, qui proposait une résolution 1080p et une luminosité de 360 lumens ISO. Si ces caractéristiques sont confirmées ou améliorées, le PlayCube pourrait se positionner comme une référence dans sa catégorie.

Le prix du PlayCube reste un mystère, mais TCL, connu pour ses tarifs compétitifs, pourrait proposer un positionnement agressif.

Un nouveau challenger pour le Marché des mini-projecteurs

Avec son design audacieux, sa portabilité et l’intégration de Google TV, le PlayCube pourrait se démarquer dans le marché encombré des projecteurs portables. Reste à voir s’il pourra rivaliser avec des leaders comme le Freestyle de Samsung ou le Mogo 3 Pro de Xgimi. Quoi qu’il en soit, son lancement a déjà suscité un vif intérêt.

TCL élargit sa gamme avec la série QM6K Mini LED

Outre le PlayCube, TCL a également présenté cette semaine sa série QM6K Mini LED TV, qui démocratise la technologie Mini LED avec des prix abordables. Ces téléviseurs offrent un rétroéclairage précis, des couleurs renforcées par la technologie quantum dot, et un support HDR, consolidant ainsi TCL comme un acteur incontournable du marché de l’électronique grand public.

Avec le PlayCube, TCL continue de prouver qu’innovation et accessibilité peuvent aller de pair. Restez connectés pour plus d’informations sur sa disponibilité et ses performances définitives !