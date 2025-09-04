Dreame : Aqua10, Matrix10, Cyber10 Ultra et Cyber X — vers le ménage vraiment intelligent

TCL Nxtpaper 60 Ultra : le smartphone qui veut sauver vos yeux sans sacrifier la performance

À l’IFA 2025, Dreame Technology a déroulé une offensive produits qui entérine la fin du ménage « à l’ancienne ». Entre la nouvelle série Aqua et sa Fresh Water Technology, le Matrix10 Ultra et sa station de changement de serpillière automatisée, ou encore le Cyber10 Ultra armé d’un bras bionique, la marque pose des jalons très concrets : plus d’hygiène, plus d’automatisation et, surtout, moins d’efforts au quotidien.

Série Dreame Aqua : l’eau claire en continu pour des sols réellement propres

Avec les Aqua10 Ultra Roller Complete et Aqua10 Ultra Track Complete, Dreame inaugure un lavage en temps réel à l’eau propre qui empêche la recontamination du sol par une serpillière sale.

Le modèle Roller mise sur un rouleau à 100 tr/min, douze buses de pulvérisation et un contrôle de pression précis, tandis que la technologie FluffRoll fait grimper la vitesse de rotation à 1 000 tr/min pour décoller la saleté jusque dans les joints.

La protection AutoSeal se referme instantanément au contact des tapis pour les garder secs, et le cycle ThermoHub à 100 °C s’occupe de l’auto-nettoyage et de l’hygiène entre deux passages. Le modèle Track se différencie par un nettoyage à eau chaude continue jusqu’à 45 °C qui maintient la serpillière alimentée et parfaitement propre du début à la fin.

Sous le capot, les deux Aqua héritent de l’écosystème maison : ProLeap pour le franchissement (jusqu’à 8 cm annoncés), AstroVision pour l’évitement d’obstacles avec double caméra IA, navigation VersaLift avec LDS rétractable et une aspiration très musclée (jusqu’à 30 000 Pa pour le Roller, 25 000 Pa pour le Track).

Les châssis à trois roues AgiLift aident à passer les ressauts jusqu’à 30 mm, tandis que Pet Care 4.0 repère gamelles, litières et zones sensibles pour adapter la trajectoire. La compatibilité Matter assure, de son côté, une intégration fluide dans la maison connectée.

Matrix10 Ultra : la station qui change de serpillière toute seule

Le Matrix10 Ultra tranche par son concept de Multi-Mop Switching Dock. La station choisit et installe automatiquement la serpillière la mieux adaptée à la pièce : brosse nylon pour la cuisine, éponge ultra-absorbante pour la salle de bain, ou serpillière thermique pour le reste du foyer.

Un réservoir à trois solutions ajuste aussi le soin du sol (anti-odeurs, protection parquet, entretien quotidien). L’ensemble est servi par une aspiration de 30 000 Pa, un duo de brosses caoutchoutées anti-emmêlement, un mode Omni-Scrub pour insister sur les taches, et un ThermoHub à 100 °C pour repartir propre.

La certification TÜV Low Noise valide un fonctionnement discret, et les fonctions « pet friendly » restent au rendez-vous.

Cyber 10 Ultra : le robot qui nettoie… dans l’espace

Avec le Cyber10 Ultra, Dreame inaugure le premier robot aspirateur doté d’un bras bionique. L’écosystème CyberDex offre un bras à quatre articulations et cinq axes, capable de soulever jusqu’à 500 g et de s’allonger d’environ 33 cm pour repousser un objet, aspirer un recoin ou interagir avec des embouts et brosses de précision.

La navigation TriSight et la vision OmniArm (caméras RGB et infrarouge à 360°) cartographient les volumes en 3D, pendant que des capteurs laser latéraux surveillent les bords jusqu’à 6 mètres. L’appareil combine un compartiment double solution pour l’entretien des sols et un cycle ThermoHub à 100 °C, puis se repose sur une base PowerDock 4.0 qui centralise entretien, séchage et remplissage.

L’idée est claire : traiter enfin les zones jusqu’ici inaccessibles sans intervention humaine.

Cyber X: l’autonomie multi-étages devient réelle

Dreame a aussi dévoilé Cyber X, un système pensé pour en finir avec les transferts manuels entre les étages. L’aspirateur s’arrime à un module QuadTrack qui se comporte comme un mini-ascenseur : il grimpe les marches (jusqu’à 25 cm) à 0,2 m/s, ajuste l’adhérence via un triple freinage indépendant et des bandes renforcées, puis redescend une fois la zone terminée.

Le 3DAdapt mélange laser à lumière structurée et caméra AI pour évaluer profondeur, angle et hauteur de chaque marche. Deux batteries de 6 400 mAh — l’une dans le robot, l’autre dans le module — permettent d’enchaîner jusqu’à cinq étages en un seul parcours.

V20 Pro et V30 : les balais sans fil qui n’oublient plus les bords

Côté balais, les V20 Pro et V30 introduisent un bras robotisé GapFree AI qui longe murs et plinthes pour aspirer jusqu’à 0 mm du bord, là où la poussière s’accumule le plus. Une brosse OmniX 2.0 adapte la pression au type de sol, un tube télescopique pliable à 90° facilite le passage sous les meubles, et la technologie TangleCut Dual Scraper coupe les cheveux au fil de l’aspiration pour bannir les bourrages.

Résultat : moins d’allers-retours, plus d’efficacité, et zéro séance de démontage pour démêler la brosse.

A3 AWD : des tondeuses robotisées qui savent vraiment tenir le bord

La série A3 AWD s’attaque au jardin avec une navigation OmniSense 3.0 (LiDAR 3D + vision IA) capable de cartographier la pelouse en temps réel, d’éviter plus de 300 objets et de gérer des passages étroits ou des parcelles multiples. La finition EdgeMaster 2.0 promet une coupe bord à bord avec une précision inférieure à 1,5 cm, grâce à deux disques flottants qui compensent les irrégularités du terrain sur 40 cm de largeur.

Les moteurs entraînent quatre roues motrices, aidés par des roues Mecanum et une suspension robuste, assurent tractions, virages avec un rayon de braquage nul et pentes sans patinage.

Prix, couleurs et disponibilités

Le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete (blanc) arrive le 5 septembre 2025 à 1 499 €, avec 200 € de remise pendant deux semaines. Le Aqua10 Ultra Track Complete (blanc ou noir) suivra le 8 septembre au même prix.

Le Matrix10 Ultra (noir ou blanc) sera lancé le 24 septembre à 1 599 €, avec 200 € de remise la première semaine. Les V30 (599 €, remise de 50 € au lancement) et V20 Pro (429 €, remise de 40 €) seront disponibles à partir du 25 septembre 2025.

Les Cyber10 Ultra et A3 AWD sont attendus début 2026. Toute la gamme sera proposée sur le site officiel Dreame, chez Amazon et chez les revendeurs partenaires.

Dreame ne se contente plus d’aspirer et de laver « mieux » : la marque automatise les contextes (changement de serpillière selon la pièce, solutions adaptées au type de sol), débloque des usages (bras bionique, montée d’escaliers autonome) et resserre l’hygiène (eau claire en continu, cycles à 100 °C).

Les prix restent premium, mais l’approche est cohérente : moins d’actions manuelles, plus de constance, et une vraie intégration dans l’écosystème de la maison connectée. Si la promesse se confirme en pratique, on tient l’une des feuilles de route les plus ambitieuses du secteur.