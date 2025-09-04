Aukey MagFusion Ark : station de charge modulaire Qi2.2 avec batteries sphériques

À l’occasion de l’IFA 2025, Aukey vient de dévoiler la MagFusion Ark, une solution de charge innovante qui combine une station d’accueil et des batteries sphériques amovibles.

Pensée pour exploiter la nouvelle norme Qi2.2, elle promet flexibilité, puissance et design original.

Une base modulable jusqu’à trois pads Qi2.2

La MagFusion Ark se décline en trois configurations : une base avec trois zones de charge et trois sphères, mais aussi des versions plus compactes avec une ou deux zones. Chaque pad de la station délivre jusqu’à 25 W en charge sans fil.

Au total, vous pouvez charger simultanément trois appareils sur la base, avec la possibilité d’en ajouter davantage via les sphères détachées.

Le cœur de l’innovation réside dans les sphères : chacune embarque une batterie de 6 700 mAh, un pad Qi2.2 et un port USB-C 30 W. Cela leur permet de recharger un smartphone en mode autonome, d’assurer une charge simultanée sans fil (15 W) + filaire (20 W), et de fonctionner en mode passthrough, en restant sur la base tout en rechargeant un appareil.

Grâce à leur petit ventilateur intégré, les sphères évitent la surchauffe et conservent un rendement stable.

Ergonomie et design polyvalent

Chaque sphère permet d’ajuster l’angle de l’appareil posé dessus, transformant la batterie en support de bureau pratique. L’ensemble évoque un système audio surround, mais il s’agit bien d’une solution de charge multi-appareils qui s’adapte à la maison comme au bureau.

Aukey n’a pas encore communiqué les tarifs officiels. La MagFusion Ark sera commercialisée au premier trimestre 2026, avec des bundles différents (base + sphères ou sphères vendues séparément).

Avec la MagFusion Ark, Aukey réinvente la station de charge en combinant modularité, autonomie et compatibilité Qi2.2. Entre ses sphères détachables, ses multiples ports et ses 25 W de puissance par pad, elle se distingue comme une solution originale et flexible pour ceux qui veulent simplifier la charge de leurs appareils.