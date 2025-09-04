Galaxy Z Fold 7 : un démontage révèle du titane sous l’écran… et des faiblesses côté refroidissement

Le Samsung Galaxy Z Fold 7, vendu à plus de 2 100 euros, vient de passer sous le scalpel de JerryRigEverything. La vidéo de démontage offre un aperçu rare de ce qui se cache dans l’un des smartphones pliables les plus premium du marché : un mélange de matériaux haut de gamme, d’innovations structurelles… mais aussi de compromis techniques.

Galaxy Z Fold 7 : Un dos en titane confirmé par test extrême

Pour vérifier la présence du titane revendiquée par Samsung, Zack Nelson a soumis la plaque arrière du Galaxy Z Fold 7 à une torche à gaz chauffée à 1 800 °C. Résultat : une oxydation arc-en-ciel et des étincelles blanches caractéristiques de ce métal.

Ce renfort métallique, associé à une maille flexible, apporte à la fois solidité et flexibilité à la charnière. C’est aussi la première fois qu’un démontage parvient à retirer l’écran pliable interne tout en le gardant fonctionnel.

Un écran toujours fragile malgré les couches

Le démontage rappelle toutefois que la dalle intérieure reste vulnérable. Les différentes couches du panneau sont très fines, et les objets durs ou pointus restent son pire ennemi. Samsung a donc renforcé, mais pas encore totalement sécurisé, la durabilité de son écran pliant.

Du CFRP au titane : un changement stratégique

Depuis le Z Fold 3, Samsung utilisait un plastique renforcé en fibre de carbone (CFRP) au-dessus du châssis en aluminium. Ce matériau avait l’avantage d’être léger, mais plus épais. Le passage au titane, plus résistant et plus fin, semble répondre à une volonté d’alléger la structure tout en gagnant en rigidité.

Un refroidissement qui déçoit à ce niveau de prix

Le point faible révélé par le démontage concerne la gestion thermique. On constate un espace vide entre le châssis en aluminium et le pad graphite du processeur. Samsung a bien appliqué de la pâte thermique — assez pour dessiner un smiley ironique — mais aucune chambre à vapeur n’est présente, alors que cette technologie est devenue courante sur des smartphones deux fois moins chers.

Résultat : le Galaxy Z Fold 7 risque d’avoir plus de mal à dissiper la chaleur lors d’usages intensifs, ce qui peut affecter les performances sur la durée.

Luxe et compromis dans un seul appareil

Le Galaxy Z Fold 7 combine des matériaux premium, comme le titane et une meilleure réparabilité, mais il conserve des zones d’ombre, notamment sur le refroidissement. Alors que Samsung prépare déjà son premier smartphone à triple pli, il sera intéressant de voir si le constructeur corrige ces faiblesses sur la prochaine génération.