Sony IER-EX15C : des écouteurs filaires USB-C simples, pratiques et abordables

Alors que le marché est dominé par les écouteurs Bluetooth, Sony rappelle qu’il existe toujours une place pour le filaire. Avec les IER-EX15C, la marque japonaise propose des écouteurs intra-auriculaires USB-C conçus pour offrir un son équilibré, une compatibilité universelle et un confort d’utilisation au quotidien — le tout pour moins de 25 euros.

Sony IER-EX15C : Un son clair et puissant malgré un format compact

Les IER-EX15C embarquent un driver dynamique de 5 mm doté d’une membrane haute compliance. Cette configuration permet de produire des basses profondes et riches, tout en garantissant des voix claires et détaillées. Que vous écoutiez de la musique, regardiez une série ou participiez à un appel, le rendu sonore reste équilibré et agréable.

Contrairement au sans-fil, la connexion filaire assure un signal stable et sans perte : pas de latence, pas de coupure, pas de compression. Un vrai plus pour ceux qui privilégient la fidélité audio.

La simplicité de l’USB-C

Grâce à son connecteur USB-C intégré, les IER-EX15C s’adaptent à la majorité des appareils modernes : smartphones, tablettes, PC portables ou consoles de jeu. Pas besoin d’adaptateurs, pas de batterie à recharger, pas de jumelage Bluetooth parfois capricieux : on branche, et ça marche.

Un contrôle total à portée de main

Sony a intégré une télécommande filaire avec micro pour simplifier l’usage au quotidien. D’une simple pression, vous pouvez contrôler la lecture, ajuster le volume, décrocher un appel ou couper le micro.

Côté design, le câble dentelé limite les risques d’emmêlement, un problème courant avec les écouteurs filaires. Trois tailles d’embouts en silicone hybride sont fournies afin de garantir un port confortable et sécurisé pour toutes les morphologies d’oreille.

Quatre coloris pour tous les styles

Les Sony IER-EX15C seront disponibles en noir et blanc pour les amateurs de sobriété, mais aussi en bleu et rose pour ceux qui veulent un peu plus de fun et d’originalité dans leur look audio.

Les écouteurs Sony IER-EX15C USB-C seront commercialisés à partir du 3 septembre 2025, au prix très abordable de 25 euros. Ils seront disponibles via le site officiel de Sony ainsi que chez les revendeurs agréés.

Le retour malin du filaire

Avec les IER-EX15C, Sony propose une solution simple, fiable et universelle pour ceux qui en ont assez de gérer les contraintes du sans-fil. Pour moins de 25 euros, ces écouteurs offrent une expérience plug-and-play idéale, un son équilibré et un confort adapté aux longues sessions d’écoute.

Un vrai bon plan pour qui cherche des écouteurs filaires modernes et pratiques.