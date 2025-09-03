Accueil » Samsung Galaxy Tab S11 & S11 Ultra : prix, specs et faut-il attendre avant d’acheter ?

Samsung s’apprête à lever le voile sur ses nouvelles tablettes haut de gamme lors de son Galaxy Unpacked du 4 septembre. Pourtant, les fuites ont déjà tout révélé (ou presque) concernant les Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra.

Entre tarifs salés, design familier et processeur MediaTek, la question qui se pose est simple : faut-il craquer dès leur sortie ou attendre quelques mois ?

Galaxy Tab S11 & S11 Ultra : Un design connu, des specs attendues

À première vue, les Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra ressemblent beaucoup aux Galaxy Tab S10 de l’an dernier. Fines, légères et avec un écran toujours spectaculaire, elles misent sur la continuité plus que sur la révolution.

La grosse nouveauté se trouve à l’intérieur : Samsung opte cette fois pour le Dimensity 9400+ de MediaTek, une puce puissante, mais qui peine à rivaliser avec l’Apple M4 des iPad Pro ou le Snapdragon 8 Elite du OnePlus Pad 3.

Les tarifs fuités pour les versions Wi-Fi seulement aux États-Unis :

Galaxy Tab S11 :

128 Go → 799.99 dollars

256 Go → 859.99 dollars

512 Go → 979.99 dollars

Galaxy Tab S11 Ultra :

256 Go → 1,199.99 dollars

512 Go → 1,319.99 dollars

1 To → 1,619.99 dollars

À titre de comparaison, la Galaxy Tab S11 Ultra au prix de départ coûte quasiment autant qu’un iPad Pro M4 de 13 pouces d’entrée de gamme. Quant à la Galaxy Tab S11 « classique », elle se situe environ 200 dollars sous l’iPad Pro de 11 pouces — mais l’écart de puissance risque de faire pencher la balance côté Apple.

Reste à savoir comment la série Galaxy Tab S11 va se positionner en France.

Des atouts malgré tout

Même si les processeurs ne sont pas au sommet du marché, ces tablettes gardent de sérieux atouts :

des écrans OLED d’une qualité exceptionnelle,

une autonomie solide,

un design ultra-fin et léger,

la surcouche One UI optimisée pour la productivité.

Elles devraient logiquement figurer dans le haut du classement des meilleures tablettes Android dès leur sortie.

Pourquoi attendre avant d’acheter ?

L’expérience passée montre que Samsung baisse très vite ses prix. La Galaxy Tab S10 Ultra a perdu plus de 500 dollars en quelques mois sur certaines configurations. Ainsi, patienter quelques semaines pourrait permettre d’acheter une Galaxy Tab S11 Ultra sous la barre psychologique des 1 000 dollars.

Autre option : profiter des offres de reprise et bundles de lancement que Samsung met généralement en avant pour ses nouveaux produits.

Les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra sont loin d’être de mauvaises tablettes — bien au contraire. Elles séduiront par leur écran, leur finesse et leur endurance. Mais à ces prix-là, difficile de les recommander dès le jour J, surtout face à la concurrence Apple et OnePlus. Le vrai bon plan pourrait bien être… d’attendre les premières promos.