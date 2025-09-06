Accueil » Realme Watch 5 : un retour inspiré de l’Apple Watch Ultra avec 14 jours d’autonomie

Après plus d’un an d’absence sur le marché des montres connectées, Realme s’apprête à faire son grand retour avec la Realme Watch 5.

Un leak signé Sudhanshu Ambhore dévoile non seulement des visuels marketing soignés, mais aussi une fiche technique complète qui laisse entrevoir une montre polyvalente et ambitieuse.

Realme Watch 5 : Un grand écran AMOLED et un design familier

La Realme Watch 5 embarque un écran AMOLED de 1,97 pouce avec une résolution de 390 x 450 pixels et une luminosité maximale de 600 nits, suffisante pour une utilisation en extérieur. Plus de 300 cadrans personnalisables seraient disponibles dès le lancement.

Côté design, difficile de ne pas remarquer une ressemblance marquée avec l’Apple Watch Ultra 2, jusque dans le style des bracelets. Elle serait proposée en deux finitions : noir et argent.

Sous le capot, la Realme Watch 5 intègre une batterie de 460 mAh, offrant jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage classique, jusqu’à 20 jours en mode Light Smart, et une durée de vie estimée à 5 ans.

La montre conserve sa certification IP68, suffisante pour la poussière et les éclaboussures, mais elle ne sera pas totalement adaptée à la natation.

Navigation et capteurs de santé améliorés

Côté sport et suivi d’activité, la Realme Watch 5 mise sur une connectivité GNSS multibande couvrant 5 systèmes satellites, un net progrès par rapport à la Watch 3 Pro. Les capteurs de santé incluent le suivi de la fréquence cardiaque, la mesure de la SpO₂, et l’accéléromètre pour le suivi d’activité.

La Realme Watch 5 devrait aussi proposer des appels Bluetooth en HD, un mode intercom Bluetooth pour communiquer directement avec d’autres appareils sans smartphone, le paiement NFC et la gestion des cartes d’accès, et une boussole intégrée.

Mais, la nouveauté la plus originale reste un mode spécial gaming, affichant des raccourcis et statistiques simplifiés pour interagir rapidement en pleine partie.

Une montre connectée qui veut marquer son retour

Avec son grand écran AMOLED, sa batterie endurante, ses fonctions sportives avancées et quelques nouveautés originales comme le mode gaming, la Realme Watch 5 semble prête à concurrencer les modèles établis, tout en offrant un excellent rapport qualité/prix.

L’annonce officielle n’a pas encore été confirmée, mais au vu des fuites détaillées, elle pourrait intervenir très prochainement.