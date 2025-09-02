Accueil » iPhone 17 Pro Max : un système de refroidissement par chambre à vapeur dévoilé

À quelques jours de la keynote Apple du 9 septembre, les rumeurs continuent de s’intensifier autour de la nouvelle gamme d’iPhone 17. La dernière en date provient d’une fuite publiée sur X par @LusiRoy8, montrant ce qui serait la chambre à vapeur du futur iPhone 17 Pro Max.

Une nouveauté qui marquerait un tournant pour Apple en matière de gestion thermique.

iPhone 17 Pro Max : Une chambre à vapeur pour stabiliser les performances

Contrairement aux précédents modèles, qui se contentaient de feuilles de graphite pour dissiper la chaleur, l’iPhone 17 Pro Max serait le premier iPhone à intégrer un système de refroidissement par chambre à vapeur.

Selon l’image partagée, le composant couvrirait une large zone, permettant de dissiper efficacement la chaleur générée non seulement par la puce A19 Pro, mais aussi par les modules mémoire.

Cette solution, déjà adoptée par de nombreux smartphones Android haut de gamme, devrait permettre à Apple de limiter le thermal throttling (baisse automatique des performances pour éviter la surchauffe), de maintenir des performances constantes même en cas d’usage intensif, et offrir une meilleure expérience de jeu et de multitâche.

Un problème récurrent depuis l’iPhone 15 Pro

L’iPhone 15 Pro, avec son châssis en titane, avait particulièrement souffert de problèmes de chauffe. Apple avait corrigé partiellement le tir avec l’iPhone 16 Pro, mais les solutions restaient limitées.

Cette fois, Apple miserait sur une double approche un châssis en aluminium (plus léger et meilleur conducteur de chaleur que le titane),

• et la chambre à vapeur, pour une dissipation thermique plus rapide et efficace.

L’IA et les usages intensifs exigent plus de refroidissement

Avec l’essor de l’intelligence artificielle embarquée, les smartphones sont de plus en plus sollicités. Ces tâches, très gourmandes en calcul, accentuent le risque de chauffe.

La chambre à vapeur apparaît donc comme un élément crucial pour garantir des performances stables, notamment pour les utilisateurs exigeants, comme les joueurs mobiles, les créateurs de contenu, ou encore les utilisateurs vivant dans des climats chauds.

iPhone 17 Pro vs Pro Max : une différence clé ?

Certaines sources évoquent une exclusivité de ce système pour l’iPhone 17 Pro Max, qui disposerait en plus de 12 Go de RAM contre 8 Go sur le Pro classique. Cette différenciation viendrait renforcer le positionnement du Pro Max comme modèle le plus puissant de la gamme.

Si la fuite se confirme, l’iPhone 17 Pro Max pourrait enfin rivaliser avec les meilleurs smartphones Android en matière de gestion thermique. La combinaison d’un châssis en aluminium et d’une chambre à vapeur devrait permettre à Apple de lever une critique récurrente : la tendance à la surchauffe lors d’usages intensifs.

Une chose est sûre : le 9 septembre, Apple pourrait bien marquer un tournant en matière de design interne et de performances durables.