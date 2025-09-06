Accueil » Vivo X300 : un capteur principal de 200 mégapixels exclusif confirmé, avec un module photo polyvalent

La série Vivo X300, attendue en octobre en Chine, commence à se dévoiler. Après plusieurs rumeurs, le chef de produit Vivo, Han Boxiao, a confirmé des détails majeurs concernant l’appareil photo principal.

En parallèle, le leaker réputé Digital Chat Station a révélé des informations clés sur le téléobjectif périscope et l’ultra grand-angle.

Un capteur principal Samsung HPB de 200 mégapixels exclusif à Vivo

Le Vivo X300 intégrera un capteur Samsung HPB de 200 mégapixels, une version optimisée et exclusive du capteur HP9.

Le sigle HPB signifie « Blue », car ce capteur a été spécialement conçu pour Vivo.

Format 1/1,4″, avec sortie 23 mm à 200 mégapixels ultra-claire et 50 mm à 50 mégapixels haute résolution.

Stabilisation optique CIPA 4.5, idéale pour limiter le flou de mouvement.

Protection supplémentaire grâce au verre bleu et au revêtement Zeiss T*, qui réduisent les reflets et les images fantômes.

Ce capteur remplace le Sony IMX921 utilisé sur le Vivo X200 l’an dernier.

Un téléobjectif périscope optimisé pour le zoom et le macro

Toujours selon Digital Chat Station, le téléobjectif périscope du Vivo X300 reposera sur un capteur Sony IMX885 (format 1/2 pouce) associé à une optique 70 mm offrant un zoom optique 3x.

Particularité intéressante : plutôt que d’utiliser le design en « périscope navire » de certains concurrents, Vivo a opté pour une structure à prisme pliant, ce qui permettra aussi la photographie macro en mode téléobjectif.

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels

Le troisième module viendra compléter le système avec un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Les rumeurs évoquent l’utilisation du Samsung JN1 ou du JN5.

Et pour le Vivo X300 Pro ?

La déclinaison Vivo X300 Pro devrait aller encore plus loin avec :

un capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels,

un ultra grand-angle 50 mégapixels,

et surtout un téléobjectif périscope de 200 mégapixels, destiné à repousser les limites du zoom mobile.

Performances : premiers smartphones équipés du Dimensity 9500

Les Vivo X300 et X300 Pro devraient également être les premiers smartphones au monde à embarquer le processeur MediaTek Dimensity 9500. Un atout majeur pour combiner puissance, efficacité énergétique et IA embarquée.

Avec son capteur principal exclusif Samsung HPB de 200 mégapixels, son téléobjectif périscope Sony optimisé pour le zoom et le macro et son ultra grand-angle de 50 mégapixels, le Vivo X300 s’annonce comme un futur poids lourd de la photographie mobile.

La version Pro promet d’aller encore plus loin, renforçant l’ambition de Vivo de concurrencer frontalement Oppo, Xiaomi et Samsung sur le segment premium. Le rendez-vous est pris en octobre, où la série vivo X300 pourrait bien redéfinir les standards du marché.