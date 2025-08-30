Accueil » Galaxy S26 Ultra : Samsung aurait la version la plus puissante du Snapdragon 8 Elite 2

Le Galaxy S26 Ultra, prévu pour début 2026, devrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite 2, mais avec une particularité de taille : selon plusieurs sources fiables, Samsung bénéficierait de la version la plus rapide de ce processeur.

Alors que la version standard du Snapdragon 8 Elite 2 atteint déjà 4,61 GHz, la déclinaison embarquée dans le Galaxy S26 Ultra grimperait jusqu’à 4,74 GHz. Un gain notable, surtout pour les utilisateurs à la recherche de performances extrêmes.

En benchmarks, cela se traduit par un score monocoeur de 4 000 points, contre 3 900 pour la version classique du même processeur. Une différence certes légère, mais qui pourrait faire la différence dans certaines tâches exigeantes, comme les jeux 3D, l’édition vidéo mobile, ou le multitâche intensif.

Galaxy S26 Ultra : Toujours une batterie de 5 000 mAh, mais à quel prix ?

Avec cette puissance supplémentaire vient une question logique : quelle autonomie ? Samsung ne prévoit apparemment pas d’augmenter la capacité de la batterie sur son Ultra, qui restera à 5 000 mAh, comme sur le Galaxy S24 Ultra.

Face à cela, Apple, de son côté, aurait décidé de gonfler la batterie de l’iPhone 17 Pro, quitte à rendre l’appareil légèrement plus épais. Il faudra donc surveiller de près les tests d’autonomie, car une puissance plus élevée peut se traduire par une réduction du temps d’écran actif, surtout si la gestion thermique n’est pas optimisée.

Et le Exynos dans tout ça ?

Samsung continue de travailler sur ses propres processeurs, mais les récents essais sont mitigés :

Le Exynos 2500, initialement prévu pour la gamme Galaxy S25, n’a pas été prêt à temps et équipe uniquement le Galaxy Z Flip 7 à ce jour.

Quant au Exynos 2600 gravé en 2 nm, il pourrait ne pas être suffisamment mature pour intégrer la série S26.

Cela expliquerait pourquoi Samsung miserait encore une fois sur Qualcomm, renonçant pour l’instant à un retour complet de l’Exynos sur sa gamme premium.

Il subsiste néanmoins une possibilité que certains marchés reçoivent une version Exynos, comme cela se faisait auparavant (Europe/Asie vs États-Unis). Mais à ce jour, les rumeurs suggèrent plutôt une stratégie 100 % Snapdragon pour la série S26, au moins pour l’Ultra.