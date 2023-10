Suunto Race : une nouvelle montre GPS multisport pour les athlètes d’endurance

La Garmin Epix 2 est sortie en janvier 2022 et a montré qu’il était possible de fabriquer une superbe montre de sport dotée d’un écran AMOLED lumineux et d’une autonomie décente. Depuis, Garmin a lancé plusieurs autres excellentes montres AMOLED, comme la Forerunner 965 et la Epix Pro, et maintenant Polar et Suunto lui emboîtent le pas avec deux montres qui ont l’air formidables. La Polar Vantage V3 a été annoncée le 11 octobre, et elle est suivie de près par la Suunto Race.

Les sportifs sont notoirement superstitieux, c’est donc un choix audacieux de la part de la marque finlandaise de montres connectées Suunto de lancer sa nouvelle montre GPS multisport, la Suunto Race, le vendredi 13. Blague à part, la montre est une nouveauté passionnante, car il s’agit du premier lancement de montre non outdoor de Suunto depuis ce qui semble être une éternité.

Dans la foulée du lancement de la Suunto Vertical — considérée comme l’une des meilleures montres d’extérieur à acheter actuellement — la Suunto Race est équipée d’un grand écran AMOLED de 1,43 pouce, de mesures d’entraînement avancées et de cartes hors ligne détaillées. Indépendamment de son grand écran gourmand en énergie, la Suunto Race dispose d’une autonomie remarquable : jusqu’à 40 heures avec le positionnement GNSS et une précision maximale grâce au suivi bi-bande (L5) à pleine puissance, et jusqu’à 10 jours en mode smartwatch avec une mesure de la fréquence cardiaque activée jusqu’à 10 jours.

Disponible en titane et en acier inoxydable, la Suunto Race est testée conformément aux normes militaires de durabilité et peut résister à des conditions météorologiques allant de -20° C à +55° C. La montre est équipée d’une lentille en verre saphir et est résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres.

La montre est livrée avec des paramètres d’entraînement et des fonctions améliorés destinés aux athlètes d’endurance, tels que RaceTime, qui vous donne un aperçu du temps total, du maintien du rythme et du temps nécessaire pour atteindre l’arrivée, ainsi que des rappels nutritionnels pour vous aider à boire et à manger suffisamment pendant les séances d’entraînement et de course les plus longues.

Une montre très alléchante

Suunto n’a pas pu s’empêcher d’inclure des cartes hors-ligne détaillées indiquant les sentiers, les courbes de niveau, les plans d’eau et d’autres points de repère importants de la Suunto Race. Les cartes globales sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées depuis l’application Suunto. La montre propose également quelques fonctions intelligentes, notamment le contrôle de la musique à partir d’un téléphone connecté et les prévisions météorologiques, bien que vous ne disposiez pas du stockage de la musique et des paiements NFC disponibles sur les montres concurrentes.

La Suunto Race sera disponible en France à partir du 17 octobre en acier inoxydable au prix de 449 euros. Une deuxième version en titane (549 euros) viendra compléter la gamme dans les semaines à venir. Parallèlement à la montre, Suunto lance également un jeu de bracelets Suunto en quatre couleurs au prix de 49 € par bracelet.

Si elle offre les performances attendues sur la base de sa fiche technique, la Suunto Race pourrait devenir une véritable aubaine pour une montre AMOLED avec cartes et GPS multibandes.