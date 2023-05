La nouvelle montre GPS Suunto Vertical est conçue pour des aventures en plein air

La cartographie couleur hors ligne gratuite indique les types de revêtements routiers, les chemins, l’eau et les points de repère, tandis que les capteurs d’altimètre, de baromètre et de boussole (ABC), ainsi que les alertes en cas de changement des conditions météorologiques, sont tous là pour vous aider à naviguer à la volée.

Suunto n’est pas étranger au monde des montres GPS d’extérieur et vient de lever le voile sur sa dernière-née, la Suunto Vertical. Comme la Garmin Enduro 2 – une montre que je considère comme le meilleur choix actuel pour ceux qui apprécient la puissance et les fonctions de navigation à long terme – les principales caractéristiques de la Suunto Vertical sont l’autonomie de la batterie de 60 jours (en mode quotidien) et la cartographie hors ligne .