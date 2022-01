La Suunto 5 Peak sait combien de glucides vous avez brûlés pendant l’exercice

Suunto a lancé la Suunto 5 Peak, une puissante montre de sport de milieu de gamme prête à en découdre avec Garmin et Polar. La Suunto 5 Peak, qui fait suite à la Suunto 5 de 2019, est 41 % plus légère que son prédécesseur et ne pèse que 39 g. Pour mettre cela en contexte, elle est nettement plus légère que la Fenix 7X récemment annoncée qui fait pencher la balance à 80 g.

Son prix est de 299 euros, ce qui le place aux côtés de la Polar Vantage M2 et de la Garmin Forerunner 245, et en dessous de la Polar Grit X, un naturel concurrent. Elle est dotée d’un boîtier de 43 mm assez unisexe et d’un bracelet en silicone de 22 mm, de sorte qu’elle ne devrait pas être trop encombrante pour les petits poignets. L’écran est une dalle LCD de 1,1 pouce d’une faible résolution de 218 x 218 pixels qui ne ravira pas grand monde.

Mais si la Suunto 5 Peak est légère, elle est aussi très énergivore. Le GPS de suivi dispose de trois modes d’alimentation, le mode Performance standard durant 20 heures d’autonomie. Le mode Endurance offre 40 heures et le mode Tour permet d’atteindre 100 heures. Les coureurs normaux et enthousiastes voudront s’en tenir au mode GPS standard pour des raisons de précision, et 20 heures ne sont pas trop mal, ce qui correspond à des appareils tels que la Forerunner 245.

La Suunto 5 Peak ne se limite pas à la course à pied et propose 80 modes sportifs. Et, elle présente certaines des fonctions logicielles les plus intéressantes de Suunto. Le suivi GPS s’intègre parfaitement à la recherche d’itinéraire en 3D de la société, et vous pouvez obtenir des indications détaillées à partir du poignet.

Vous aurez également accès aux programmes d’entraînement adaptatifs.

Burner, une fonction très utile

Il y a aussi une toute nouvelle fonction appelée Burner, qui tente d’estimer les grammes de graisse et de glucides brûlés pendant les séances d’entraînement, ce qui peut aider à guider le ravitaillement après l’entraînement.

Par ailleurs, il existe une multitude de fonctions de bien-être basées sur la fréquence cardiaque, notamment le suivi du sommeil, la surveillance du stress et une estimation de la récupération et de l’état de préparation, comme celles que nous avons vues sur les appareils Fitbit. Il est également possible d’écouter de la musique, mais par des fichiers MP3 plutôt que des services de streaming.

C’est un ensemble de fonctionnalités décentes pour le prix. La Suunto 5 Peak coûtera 299 euros et est en vente dès maintenant, et elle sera ensuite mise en vente en Europe et sur le site Internet de Suunto à partir du 1er février, puis dans le monde entier au printemps 2022.