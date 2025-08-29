Accueil » Apple Watch Ultra 2 : la meilleure montre connectée pour le suivi santé ?

Apple Watch Ultra 2 : la meilleure montre connectée pour le suivi santé ?

Une nouvelle étude comparative des capteurs de santé sur smartwatch vient de placer l’Apple Watch Ultra 2 en tête des dispositifs les plus précis du marché.

Réalisée par Rob ter Horst, chercheur en bioinformatique et créateur de la chaîne YouTube The Quantified Scientist, cette analyse s’est concentrée sur deux aspects clés : la mesure de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil.

Fréquence cardiaque : l’Apple Watch Ultra 2 colle au capteur de référence

Pour comparer les données de fréquence cardiaque, Horst a utilisé la ceinture thoracique Polar H10, reconnue pour sa précision, comme point de référence. Résultat : la Apple Watch Ultra 2, équipée de watchOS 26 en version bêta, a fourni des données quasiment identiques à celles de la ceinture pendant des séances de course en intérieur.

Classement précision cardio (en course intérieure) :

Apple Watch Ultra 2 : ±1%

Huawei Watch 5 : très proche

Galaxy Watch 7: ~3 % de déviation

Garmin Forerunner 570 : ~7 %

Garmin Fenix 7 : ~9 %

Whoop MG: ~6%

En extérieur (course et cyclisme), la Apple Watch Ultra 2 a conservé son avantage, tandis que certains modèles comme le Forerunner ou le Whoop ont vu leur écart de précision grimper jusqu’à 15 %.

Suivi du sommeil : là aussi, l’Ultra 2 impressionne

Pour l’analyse du sommeil, Horst a comparé les montres à un dispositif EEG Hypnodyne ZMax, considéré comme précis à 83 %. Voici les scores de l’Apple Watch Ultra 2 :

Sommeil léger : 86,5 %

Sommeil profond et REM : 73 %

Cela place l’Apple Watch devant des références comme la Oura Ring Gen 4, le Whoop 4.0 et la Garmin Fenix 7

L’Apple Watch Ultra 2 en tête des capteurs au poignet

Certes, cette étude est basée sur un seul utilisateur, et des analyses plus larges seraient nécessaires pour confirmer les résultats. Mais elle confirme une tendance : pour les coureurs, cyclistes et utilisateurs soucieux de la qualité de leur sommeil, l’Apple Watch Ultra 2 est aujourd’hui l’un des meilleurs choix en matière de santé connectée.

À noter : les ceintures thoraciques restent plus fiables pour l’entraînement musculaire, où les capteurs au poignet peuvent être perturbés par la tension.