Android : Google va rendre l’installation d’apps en dehors du Play Store plus difficile dès 2026

L’une des plus grandes libertés d’Android — l’installation d’applications en dehors du Play Store (sideloading) — est sur le point de devenir bien plus encadrée.

À partir de 2026, seuls les développeurs vérifiés pourront proposer des apps aux utilisateurs Android disposant des services Google, même en dehors du Play Store.

Pourquoi ce changement majeur ?

Google veut renforcer la sécurité de son écosystème. D’après l’entreprise, les applications installées manuellement (via fichiers APK) sont 50 fois plus susceptibles de contenir des malwares que celles du Play Store.

« C’est comme un contrôle d’identité à l’aéroport. On ne vérifie pas le contenu du bagage, juste qui vous êtes », précise Google.

Cette nouvelle règle vise notamment les applications frauduleuses qui se font passer pour des apps officielles, comme celles de banques ou de services populaires.

Comment cela va-t-il fonctionner ?

Dès 2026, tous les développeurs — même ceux distribuant en dehors du Play Store — devront vérifier leur identité via un nouveau portail : le Android Developer Console.

Voici les principales obligations :

Vérification d’identité (KYC)

Enregistrement du nom du package et de la clé de signature

Obligation valable pour tous les appareils certifiés Google (soit presque tous les téléphones Android hors Chine)

Ce changement ne bloquera pas le sideloading ou les app stores alternatifs, mais il les soumettra aux mêmes règles de sécurité que Google Play.

Calendrier de mise en place

Octobre 2025 : accès anticipé pour certains développeurs

Mars 2026 : ouverture complète du système de vérification

Septembre 2026 : obligation dans 4 pays pilotes (Brésil, Indonésie, Thaïlande, Singapour)

À partir de 2027 : déploiement mondial progressif

Soutiens institutionnels

Plusieurs gouvernements et associations se sont exprimés en faveur de ce renforcement de la sécurité :

FEBRABAN (Brésil) : une avancée majeure pour protéger les utilisateurs

Ministère indonésien des communications : équilibre réussi entre ouverture et protection

Alliance of Developers: rétablit la confiance dans l’écosystème Android

Pourquoi maintenant ?

Ce virage stratégique de Google intervient dans un contexte tendu :

Pressions judiciaires après le procès Epic Games

Nécessité d’autoriser les stores alternatifs sur Android

Explosion des menaces liées aux apps de type phishing et malware

