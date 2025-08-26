Accueil » Spotify lance une messagerie privée pour partager de la musique entre amis

Spotify franchit une nouvelle étape dans sa stratégie sociale en intégrant une fonction de messagerie directe dans son application mobile.

Objectif ? Permettre aux utilisateurs de partager facilement musique, podcasts ou livres audio sans quitter l’application — tout en gardant une trace de ces échanges.

Spotify, la messagerie intégrée pour recommandations entre amis

Dès cette semaine, dans certains pays d’Amérique latine et du Sud, les utilisateurs de Spotify Free et Premium (dès 16 ans) auront accès à la nouvelle fonctionnalité « Messages » sur mobile.

Plutôt que d’envoyer un lien Spotify sur WhatsApp ou Instagram, vous pourrez désormais partager un titre ou un épisode audio directement dans Spotify via une discussion privée. La fonctionnalité ne permet que des échanges en tête-à-tête, et vous ne pouvez discuter qu’avec des personnes avec qui vous avez déjà interagi sur Spotify :

Playlist collaborative

Blend ou Jam partagé

Abonnement Duo ou Famille

Une demande de connexion devra être acceptée avant que la conversation ne démarre.

Historique, réactions et confidentialité

La messagerie conserve un historique de tous les contenus partagés, évitant ainsi de devoir rechercher à nouveau une chanson envoyée il y a des semaines. Parmi les fonctionnalités :

Réactions par emoji

Possibilité de bloquer ou signaler des utilisateurs

Messages accessibles via votre photo de profil > section Messages

Chiffrement des messages au repos et en transit, mais pas de chiffrement de bout en bout

Spotify précise qu’il se réserve le droit de scanner automatiquement certains messages pour détecter des contenus illicites ou dangereux. En cas de signalement, l’entreprise enquêtera selon ses conditions d’utilisation.

Déploiement progressif et enjeux

La fonctionnalité est actuellement limitée à certaines régions, mais Spotify annonce un lancement élargi prochainement aux États-Unis, Canada, Brésil, Royaume-Uni, Union européenne, Australie et Nouvelle-Zélande.

Ce changement s’inscrit dans une volonté affirmée de rendre l’expérience utilisateur plus interactive, comme l’avait déclaré Gustav Söderström, Directeur Produit et Technologie de Spotify.

Une interface de plus en plus chargée ?

Spotify ajoute de plus en plus de fonctionnalités sociales (commentaires sur les podcasts, flux vidéo redesigné, etc.), ce qui divise la communauté. Certains utilisateurs trouvent l’interface de plus en plus encombrée, au point de basculer vers Apple Music ou d’autres alternatives plus épurées.

Heureusement, si vous ne souhaitez pas utiliser les messages, il est possible de désactiver la fonction dans Paramètres > Confidentialité et social.