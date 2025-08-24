iPhone 17 Pro orange : design flamboyant et coques TechWoven plus résistantes

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler sa gamme iPhone 17 en septembre 2025, les rumeurs ne cessent de s’intensifier, notamment autour de l’iPhone 17 Pro. Un nouveau coloris audacieux, orange cuivré, a récemment été aperçu dans une vidéo publiée par le leaker Majin Bu, accompagné d’une nouvelle génération de coques baptisées TechWoven.

Apple semble vouloir frapper fort côté design, mais les avis sont déjà partagés…

Un iPhone 17 Pro orange cuivré : original ou trop risqué ?

La version orange de l’iPhone 17 Pro tranche clairement avec les teintes plus sobres des générations précédentes. Ce coloris, que certains comparent à un « Desert Titanium » plus flamboyant, est une tentative d’Apple pour moderniser (ou bousculer ?) l’identité visuelle de son flagship.

Mais, comme souvent avec Apple, l’esthétique divise. Tandis que certains adorent ce ton chaud et premium, d’autres estiment qu’il s’éloigne un peu trop de l’ADN élégant des iPhone Pro.

TechWoven : les nouvelles coques officielles d’Apple remplacent les FineWoven

Avec l’iPhone 17, Apple introduira également une nouvelle gamme de coques baptisées TechWoven, censées remédier aux problèmes de durabilité rencontrés avec les FineWoven en 2023.

Les premières images et vidéos montrent une finition tissée plus robuste, avec un tissage plus serré et un rendu visuel plus haut de gamme. La coque Sienna (brun chaud) vue dans les rendus accompagne parfaitement l’iPhone 17 Pro orange, formant un duo au style automnal assumé.

Les couleurs disponibles pour les coques TechWoven seraient : Noir, Bleu, Vert, Violet et Brun cuivré.

Les premières impressions suggèrent que ces coques sont plus résistantes que les FineWoven, mais toujours moins durables que les modèles en silicone, surtout face à l’usure quotidienne.

Un design qui casse les codes : nouveau cadre, nouvelle bosse caméra

L’iPhone 17 Pro ne se distingue pas seulement par sa couleur. Il embarque également un nouveau châssis aluminium (au lieu du titane), un dos mêlant verre et aluminium, et surtout un bloc caméra rectangulaire, beaucoup plus imposant que les versions carrées actuelles. Ce changement est déjà visible sur les maquettes fidèles utilisées dans les tests de coques.

Cette évolution donne un aspect plus « industriel » à l’appareil, mais soulève la question de la perte d’identité visuelle des iPhone Pro.

Faut-il mettre une coque sur un si beau design ?

C’est le dilemme de nombreux utilisateurs. Entre protéger son investissement à 1 300 € et profiter du design nu, difficile de trancher. Si vous êtes du genre à toujours utiliser une coque, la version noire de la TechWoven semble être un choix élégant et passe-partout. Mais si vous misez sur l’effet « wow », mieux vaut opter pour le modèle orange sans rien cacher.

En proposant un design audacieux, un nouveau matériau de coque et une gamme de coloris plus variée, Apple cherche à reconquérir les amateurs d’esthétique… sans oublier les utilisateurs exigeants en matière de protection.

Reste à voir si les TechWoven tiendront mieux dans le temps que leurs prédécesseurs FineWoven, et si ce coloris orange trouvera son public lors du lancement en septembre.