Realme dévoile un smartphone concept avec une batterie de 15 000 mAh : un record mondial en finesse ?

Alors que les constructeurs misent généralement sur la recharge rapide pour compenser des batteries modestes, Realme prend le contrepied total. Après avoir dévoilé en mai un concept phone avec une batterie de 10 000 mAh, la marque chinoise passe à la vitesse supérieure.

Dans un nouveau teaser officiel, Realme confirme travailler sur un smartphone doté d’une batterie massive de 15 000 mAh, sans pour autant sacrifier la finesse.

Sur les images partagées par la marque, on peut lire clairement « 15000 mAh » inscrit au dos de l’appareil, preuve que Realme compte bien miser sur cet argument choc. Ce qui étonne encore plus : le design du téléphone n’a rien de massif ou de « rugged », contrairement à la plupart des modèles embarquant des batteries géantes.

Rappelons que la majorité des smartphones tout-terrain (comme ceux de Doogee ou Oukitel) n’atteignent même pas ce seuil, et deviennent souvent très épais, lourds, et peu adaptés à un usage quotidien.

Ici, Realme promet un format relativement fin, et surtout, un poids contenu autour de 200 grammes, ce qui semble presque incroyable.

50 heures de streaming vidéo non-stop ?

Avec une telle capacité, Realme affirme que son smartphone concept pourrait diffuser des vidéos pendant 50 heures consécutives. C’est un chiffre impressionnant, mais plausible au vu de la taille de la batterie. Pour comparaison, la plupart des téléphones actuels offrent entre 15 et 20 heures d’autonomie vidéo.

Ce serait donc un bond technologique pour les usages intensifs, notamment les jeux mobiles, la création de contenu, ou même les professionnels en déplacement.

Realme n’en est pas à son coup d’essai. En mai dernier, la marque avait déjà présenté un GT Concept Phone de 10 000 mAh, intégrant une technologie de batterie innovante à base d’anode en silicium. Ce composant offre une densité énergétique record de 887 Wh/L, permettant de réduire considérablement l’épaisseur du module batterie.

Le nouveau prototype de 15 000 mAh repose probablement sur la même technologie, simplement montée en capacité. L’objectif : offrir une batterie ultra-endurante sans transformer le téléphone en brique.

Présentation complète prévue pour le 27 août

Realme précise que ce smartphone reste un concept phone, ce qui signifie qu’il ne sera pas commercialisé dans l’immédiat. Cependant, ces démonstrations de force technologique sont souvent des préludes aux innovations qui apparaîtront sur les modèles de production dans les années à venir.

La marque a donné rendez-vous à ses fans et aux médias le 27 août, date à laquelle elle dévoilera plus d’informations sur ce projet ambitieux. Taille exacte, poids, recharge rapide, efficacité thermique : de nombreuses questions restent en suspens.

Avec ce smartphone à batterie de 15 000 mAh, Realme pose une vraie question à l’industrie : faut-il encore tout miser sur la recharge rapide, ou revenir à des autonomies durables ? Si la finesse et le poids sont au rendez-vous, ce type de batterie pourrait bien redéfinir les standards du marché. Reste à voir si la technologie est viable à grande échelle… et à quel prix.