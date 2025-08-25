Accueil » Apple prépare un HomePod avec écran pour 2026 : la pièce manquante de HomeKit ?

Pendant des années, Apple a semblé hésitante dans le domaine de la maison connectée. Si le HomePod original n’a pas convaincu et que le HomePod mini a trouvé un certain public, il a toujours manqué un élément central avec écran dans l’écosystème HomeKit.

Pendant ce temps, Amazon et Google ont conquis les cuisines et les salons avec leurs Echo Show et Nest Hub. Mais, selon Mark Gurman (Bloomberg), l’attente touche enfin à sa fin.

Apple se lance (enfin) dans les écrans connectés

D’après Gurman, Apple prépare un HomePod avec écran, dont le lancement serait prévu pour 2026. Ce nouveau modèle, longtemps retardé, sera bien plus qu’un simple haut-parleur avec un écran : il embarquera un tout nouvel OS dédié à la maison, nommé Charismatic.

L’objectif ? Offrir une expérience intelligente, tactile et visuelle pour piloter tout l’écosystème Apple, de l’iPhone à l’Apple TV, en passant par tous les accessoires HomeKit.

Pourquoi un écran change tout ?

Amazon et Google ont prouvé que les assistants vocaux prennent toute leur ampleur avec un support visuel :

Cadres photo numériques

Stations de visioconférence

Interfaces de contrôle domotique

Recettes, météo, minuteurs interactifs…

La voix seule ne suffit plus. Et Apple a cruellement manqué d’un tel produit depuis des années.

L’OS « Charismatic » : une nouvelle ère pour Apple Home ?

Le système « Charismatic » serait entièrement repensé pour la maison. Il pourrait s’inspirer de tvOS, iPadOS et même de certaines fonctions d’iOS 18/26, tout en étant centré sur le contrôle des objets connectés, la vie quotidienne et les interactions contextuelles.

Imaginez un appareil capable de vous rappeler les rendez-vous du jour, d’ouvrir les stores, de gérer la musique et de lancer un appel FaceTime… tout cela sans avoir à toucher votre iPhone.

Apple complète enfin le puzzle HomeKit

Apple est très en retard sur ses concurrents dans ce domaine. Mais, comme souvent, la marque préfère arriver tard… mais bien préparée. Avec une base solide d’utilisateurs iOS, une intégration logicielle exemplaire et une approche orientée vie privée, ce HomePod à écran pourrait devenir le cœur du foyer Apple.

Si le design est réussi (probablement dans la lignée des produits Apple actuels) et que l’expérience est fluide, le HomePod avec écran pourrait transformer la maison Apple en une vraie Smart Home cohérente.

Un pari tardif, mais stratégique

Apple arrive tard sur le marché des écrans intelligents, mais avec une stratégie ambitieuse, centrée sur l’intégration avec l’iPhone, l’iPad, l’Apple TV et les accessoires HomeKit, un OS dédié (Charismatic), un positionnement premium et le respect de la vie privée.

Avec cela, Apple pourrait enfin combler le manque de hub visuel dans HomeKit, et faire du HomePod à écran un incontournable dans les foyers connectés Apple.