Honor Magic V5 : une IA de traduction vocale en temps réel directement sur l’appareil

Honor innove une fois de plus. Avant même le lancement officiel du Magic V5 cette semaine, la marque a annoncé l’intégration de la première IA vocale multilingue embarquée sur les versions internationales de son futur smartphone pliable.

Cette technologie révolutionnaire permet la reconnaissance vocale et la traduction en temps réel directement depuis le téléphone, sans passer par le cloud. Une avancée majeure pour la confidentialité, la rapidité et la fluidité des interactions vocales.

Honor Magic V5 : Traduction locale, vie privée préservée

Contrairement aux services classiques qui s’appuient sur des serveurs cloud (souvent au détriment de la confidentialité), Honor propose une solution 100 % locale, préservant les données sensibles — notamment lors des appels téléphoniques.

Les solutions on-device existantes souffraient jusque-là de limites techniques : lenteur, manque de précision, ou mémoire saturée. Le Magic V5 promet de lever ces freins grâce à une architecture optimisée pour les modèles de Large Language Model (LLM).

6 langues intégrées, seulement 800 Mo d’espace

Grâce à des optimisations logicielles poussées, Honor réussit à faire tenir 6 packs linguistiques (français, anglais, chinois, allemand, espagnol et italien) dans 800 Mo, contre plus de 3 Go auparavant.

Résultat :

Traduction instantanée « au fur et à mesure de la parole »

38 % plus rapide à l’inférence

16 % plus précise selon les tests internes

Deux publications reconnues à INTERSPEECH 2025

Honor n’avance pas sans preuve. Deux publications ont été acceptées à INTERSPEECH 2025, la plus grande conférence internationale sur la reconnaissance vocale.

« MFLA : Monotonic Finite Look-ahead Attention » : Ce papier présente une approche novatrice de prédiction vocale en continu à faible latence, en s’appuyant sur des techniques inspirées du modèle CIF combiné à la stratégie Wait-k. « Parasitic Dual-Scale Modeling » : En collaboration avec l’université Shanghai Jiao Tong, cette recherche propose une méthode de spéculation multi-échelle permettant d’accélérer les inférences vocales de 38 %, sans nuire à la précision.

Vers une IA embarquée plus humaine

Honor affirme que cette technologie marque une nouvelle étape dans sa stratégie IA. L’objectif ? Rendre l’interaction avec les appareils plus fluide, plus privée et plus naturelle, sans sacrifier les performances.

Si cette fonctionnalité se révèle aussi efficace qu’annoncée, le Magic V5 pourrait bien devenir la nouvelle référence en matière de traduction et de reconnaissance vocale mobile.