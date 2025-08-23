Accueil » Galaxy Tab S10 Lite : Samsung mise sur une version rose corail pour sa prochaine tablette

Samsung pourrait bientôt injecter un peu de couleur dans sa gamme de tablettes. D’après une fuite récente, la Galaxy Tab S10 Lite arborerait une nouvelle finition rose corail, une première pour les tablettes de la marque depuis plusieurs années.

Une manière pour Samsung de cibler un public plus jeune ou amateur de designs plus audacieux, tout en différenciant ses modèles Lite des Galaxy Tab S11 et S11 Ultra, plus sobres.

Galaxy Tab S10 Lite : Un vent de fraîcheur dans le design

La fuite, relayée par le leaker @MaxJmb sur X, montre la Galaxy Tab S10 Lite dans une teinte douce entre le rose et le corail, baptisée potentiellement Coral Red. Ce coloris tranche nettement avec les classiques gris, argent et noir que Samsung réserve habituellement à ses tablettes grand format.

Cette version colorée pourrait séduire ceux qui cherchent un appareil à la fois pratique et visuellement attractif. On remarque également un emplacement pour le S Pen directement intégré à l’arrière, un détail habituellement réservé aux modèles plus haut de gamme.

Caractéristiques techniques attendues

Sous le capot, la Galaxy Tab S10 Lite devrait embarquer :

Processeur Exynos 1380

6 ou 8 Go de RAM

Jusqu’à 256 Go de stockage

Écran LCD de 10,9 pouces, résolution 2 112 x 1 320 pixels

Batterie de 8 000 mAh compatible avec la charge rapide 25W ou 45W

Caméra arrière de 8 mégapixels, caméra frontale de 5 mégapixels

Double haut-parleur

Android 15 avec la surcouche One UI 7

La tablette a déjà été repérée sur la Google Play Console et validée par plusieurs certifications, ce qui laisse penser que son lancement est imminent.

Date et prix attendus

La Galaxy Tab S10 Lite pourrait être officiellement présentée lors de l’IFA 2025, qui se tiendra en septembre à Berlin. Son tarif estimé tournerait autour de 399 € en Europe, ce qui la positionne en dessous de la Galaxy Tab S 10 FE tout en conservant un bon rapport performances/prix.

Avec cette Galaxy Tab S10 Lite et sa version rose corail inédite, Samsung semble vouloir injecter un peu de style dans sa gamme milieu de gamme. Si les informations se confirment, cette tablette pourrait séduire autant par ses spécifications solides que par son design rafraîchissant.