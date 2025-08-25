Accueil » Apple vs Meta : la guerre des lunettes connectées AR va se jouer sur un seul facteur décisif

Alors que le Vision Pro d’Apple peine à convaincre le grand public malgré des ambitions technologiques élevées, la vraie bataille se joue ailleurs : les lunettes de réalité augmentée (AR).

Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple et Meta se préparent à un duel frontal sur le marché des lunettes connectées, mais le prix pourrait bien être le facteur décisif qui départage les deux géants.

Apple Vision Pro : un échec commercial… mais une étape nécessaire

Lancé en grande pompe, le casque Vision Pro a surtout servi de démonstration technique pour Apple. Son prix élevé, son utilité floue pour le grand public, et son encombrement l’ont empêché de s’imposer comme un produit de masse.

Mais pour Apple, il s’agissait surtout d’un tremplin vers un objectif bien plus ambitieux : les lunettes AR grand public.

Meta prend de l’avance avec ses lunettes « simples »

En parallèle, Meta, fort de ses investissements dans la XR via les casques Quest, avance à pas de géant. Cette année, la firme de Mark Zuckerberg prévoit de lancer une paire de lunettes connectées à écran intégré, mais sans véritable AR.

Ces lunettes, estimées autour de 800 dollars, visent à familiariser le public avec le concept. L’objectif final de Meta ? Des lunettes AR complètes d’ici 2027.

Meta collabore avec Ray-Ban et Oakley, donnant un avantage en matière de design et de confort.

Apple : un futur produit meilleur, mais (beaucoup) plus cher

Selon Mark Gurman, Apple travaille activement sur ses propres lunettes AR et vise à être le premier à proposer un produit grand public réellement complet. D’un point de vue technique, Apple aurait une longueur d’avance :

Meilleures caméras, grâce à l’expérience iPhone

Son immersif, hérité des AirPods

Qualité d’affichage, déjà vue sur l’Apple Watch et le Vision Pro

Intégration profonde avec l’écosystème iOS

Mais voilà le problème : le prix. Si Apple applique la même stratégie que pour le Vision Pro, on peut s’attendre à un tarif supérieur à 2 000 €, ce qui pourrait freiner l’adoption par le grand public.

Le facteur décisif : le prix

En matière de lunettes connectées, l’utilisateur moyen ne cherche pas forcément la meilleure technologie, mais le meilleur compromis entre prix, confort et utilité.

Critère Lunettes connectées Meta Lunettes connectées Apple (à venir) Prix estimé À partir de 400 euros > 2 000 000 dollars (hypothèse) AR complète Non (prévue pour 2027) Oui (ambition confirmée) Design Léger, style Oakley/Ray-Ban Inconnu, probablement épuré Écosystème Meta / Android iOS, Apple Watch, iPhone Disponibilité 2025 2026 ou plus tard

Et la vie privée dans tout ça ?

Apple pourrait marquer des points en misant sur la confidentialité, l’un de ses arguments clés face à Google et Meta. Si les lunettes embarquent Siri et Apple Intelligence entièrement en local, cela pourrait séduire un public plus soucieux de ses données personnelles.

Si Meta mise sur la démocratisation, en rendant la technologie accessible rapidement à un prix abordable, Apple joue la carte du haut de gamme, mais pourrait souffrir des mêmes limites que le Vision Pro si le grand public n’est pas prêt à suivre.

Et vous, seriez-vous prêt à acheter des lunettes AR ?