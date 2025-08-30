Xiaomi 15T Pro : premières images réelles et fiche technique quasi complète dévoilées

Alors que le lancement officiel approche à grands pas, le Xiaomi 15T Pro se montre déjà en images réelles. Une vidéo TikTok publiée récemment révèle un design raffiné, une finition cuivre élégante à l’arrière, et le logo Leica bien en évidence sur le bloc photo. Le smartphone haut de gamme de Xiaomi commence à faire parler de lui sérieusement — voici tout ce que l’on sait.

Design et finitions : un look premium avec un module photo signé Leica

La vidéo nous offre un premier aperçu convaincant du Xiaomi 15T Pro. Le dos arbore une teinte cuivrée inédite, avec un bloc photo carré aux coins arrondis et bords biseautés placé en haut à gauche. On retrouve, comme prévu, le partenariat avec Leica, déjà bien établi depuis plusieurs générations de flagships Xiaomi.

Côté photo, les rumeurs évoquent une configuration ambitieuse :

Capteur principal : 50 mégapixels OmniVision OVX9100

Ultra grand-angle : 13 mégapixels

Téléobjectif : 50 mégapixels Samsung JN5

Caméra frontale : capteur Samsung S5KKDS (résolution exacte à confirmer)

Ce trio photo devrait permettre au Xiaomi 15T Pro de se positionner solidement face aux cadors du marché, notamment dans la gamme des smartphones à moins de 1 000 €.

Fiche technique du Xiaomi 15T Pro : puissant et endurant

Sous le capot, le Dimensity 9400+ de MediaTek est attendu, un SoC haut de gamme gravé en 3 nm, accompagné de 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage UFS 4,0 et une version 1 To serait également en préparation pour certains marchés.

La batterie serait de 5 500 mAh, avec une charge rapide filaire de 90W, de quoi assurer une excellente autonomie et des temps de recharge record.

Prix et configurations : Xiaomi vise le rapport qualité/prix

D’après les dernières fuites, les prix européens seraient les suivants :

Xiaomi 15T Pro 12 + 128 Go : 799 €

Xiaomi 15T Pro 12 + 256 Go : 899 €

Xiaomi 15T (standard) : 649 € en version unique 12 + 256 Go

Le modèle standard devrait être disponible en trois coloris : Or, Gris et Noir.

Un lancement très proche : certifications et fuites s’accumulent

Les deux modèles ont été repérés dans plusieurs bases de données de certification, ce qui laisse penser à une annonce officielle imminente. Xiaomi pourrait dévoiler sa série Xiaomi 15T dès la mi-septembre 2025, avec une sortie en Europe quelques semaines plus tard.

Avec un design travaillé, une fiche technique solide, un partenariat photo crédible avec Leica, et un prix contenu, le Xiaomi 15T Pro s’annonce comme un excellent flagship « accessible ». Il viendra rivaliser directement avec le Pixel 10 Pro, l’iPhone 16 et le futur Galaxy S25+.

Reste à voir si MIUI 16 (ou HyperOS) parviendra à suivre le rythme de la concurrence côté logiciel, mais Xiaomi semble clairement prêt à frapper fort cet automne.