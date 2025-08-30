Acer dévoile un boîtier Google TV 4K ultra-connecté avec ports à gogo

Alors que les boîtiers Google TV sont relativement rares, Acer surprend tout le monde avec un nouveau modèle 4K… et surtout une connectique impressionnante. Une initiative inattendue de la part d’un fabricant mieux connu pour ses PC portables que pour ses appareils de streaming.

Là où la plupart des boîtiers se contentent de l’essentiel (USB-C, HDMI, Ethernet), le boîtier Google TV d’Acer double la mise :

À l’avant : un port USB-A + un port USB-C ;

À l’arrière : un autre port USB-C (alimentation), un port HDMI, un port Ethernet, un emplacement microSD, et même une sortie audio optique S/PDIF.

Cette dernière est particulièrement rare dans l’univers des streamers multimédias et permet de transmettre un signal audio numérique de haute qualité, sans conversion analogique.

Caractéristiques techniques : du solide à petit prix

Le boîtier est propulsé par un processeur Amlogic S905X5, compatible Wi-Fi 6, et propose 2 à 3 Go de RAM (la fiche produit indique 2 Go, mais le communiqué de presse mentionne 3 Go).

Il tourne sous Google TV et est livré avec la télécommande officielle, incluant le bouton « Live TV » imposé par Google sur les nouveaux appareils.

Un lancement discret… mais prometteur

Le produit est actuellement listé en précommande uniquement en Afrique du Sud, au tarif d’environ 80 dollars. Soit environ 20 dollars de moins que le boîtier officiel de Google — une différence notable compte tenu des fonctionnalités supplémentaires.

Aucune date n’a encore été annoncée pour une commercialisation internationale, mais vu l’intérêt que suscite cet appareil, on peut espérer une distribution élargie dans les prochains mois.

Avec ce boîtier Google TV ultra-connecté, Acer pourrait bien séduire les amateurs de streaming avancé et les utilisateurs exigeants en matière de connectique. Reste à savoir si ce produit sera bientôt proposé à l’international. Une chose est sûre : la concurrence dans le secteur des boîtiers multimédia 4K pourrait s’intensifier, pour le plus grand bénéfice des consommateurs.