Honor GT : Un smartphone abordable et performant pour les gamers

Le 16 décembre, Honor tiendra un événement de lancement en Chine pour présenter le Honor GT, un smartphone haut de gamme axé sur le gaming à un prix abordable. Alors que l’entreprise multiplie les teasers sur le design arrière et les coloris de l’appareil, une nouvelle fuite de Panda is Bald révèle des images en conditions réelles de la version blanche du téléphone et quelques-unes de ses caractéristiques clés.

La variante blanche du Honor GT arbore un design sophistiqué et moderne. Son écran plat de 6,7 pouces LTPS OLED est entouré de fines bordures sur les quatre côtés, offrant une expérience visuelle immersive. À l’arrière, le module photo rectangulaire inclut un logo GT, soulignant son caractère axé sur les performances et le gaming.

Selon les informations divulguées, l’écran prend en charge une résolution 1.5K et offre une technologie de dimming PWM haute fréquence à 3840 Hz, ce qui promet une fatigue oculaire réduite, même après des sessions prolongées.

Sous le capot, le Honor GT sera propulsé par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 et équipé d’un châssis en plastique pour conserver un poids réduit et une meilleure dissipation thermique.

Le Honor GT embarquera une batterie de 5 300 mAh compatible avec une charge rapide de 100W, permettant de recharger le téléphone rapidement pour rester dans le jeu sans interruption.

Côté photo, il proposera un double module caméra à l’arrière, comprenant :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), idéal pour des clichés nets, même en mouvement ou en basse lumière.

Un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, parfait pour capturer des paysages ou des scènes de groupe.

Configurations et coloris disponibles pour le Honor GT

Honor a confirmé que le GT sera disponible dans plusieurs configurations : 12 Go de RAM + 256 Go ou 512 Go de stockage et 16 Go de RAM + 512 Go de stockage ou 1 To de stockage. En termes de coloris, les utilisateurs auront le choix entre : Ice Crystal White (blanc), Phantom Black (noir), Aurora Green (vert).

Avec une épaisseur de seulement 7,7 mm et un poids de 186 grammes, le Honor GT s’annonce comme un smartphone gaming à la fois performant et facile à manier.

Le Honor GT semble être un excellent compromis pour les amateurs de gaming mobile recherchant un téléphone puissant, élégant et relativement accessible. Avec un écran avancé, une puissante configuration interne et des options de stockage généreuses, il pourrait bien séduire un large public lors de son lancement officiel le 16 décembre.