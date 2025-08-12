iPhone 17 Pro : Apple préparerait un nouveau design d’antenne pour une meilleure réception

Apple pourrait bien apporter un changement discret, mais stratégique, à l’iPhone 17 Pro attendu en septembre 2025. Selon le leaker Majin Bu, réputé pour ses informations sur les futurs produits de Cupertino, le prochain modèle Pro, iPhone 17 Pro, adopterait un système d’antennes intégré semblable à celui de l’Apple Watch Ultra, améliorant la connectivité tout en affinant le design.

Sur l’Apple Watch Ultra, les antennes sont intégrées dans le châssis en titane de manière à optimiser la réception GPS, cellulaire et Wi-Fi, même dans des environnements difficiles.

En transposant cette idée à l’iPhone, Apple pourrait réduire les pertes de signal en zones denses ou isolées, limiter les interférences causées par la position des mains ou l’usage d’une coque et offrir une connectivité 5G et Wi-Fi 7 plus stable, avec potentiellement une meilleure compatibilité pour les futures normes, comme la 6G.

Actuellement, les antennes de l’iPhone sont logées sur les tranches, visibles sous forme de lignes. Ce placement est parfois peu esthétique et peut gêner la réception, surtout lorsque l’utilisateur couvre involontairement ces zones.

iPhone 17 Pro : Antennes autour du module photo

Le changement majeur serait le déplacement des antennes autour du bloc photo. Celui-ci sera plus grand que sur l’iPhone 16 Pro, offrant plus d’espace pour accueillir des composants optimisés.

Avantages attendus :

Meilleure réception dans les environnements urbains encombrés.

Latence réduite pour le streaming et les transferts de données.

Design plus épuré sur les côtés, avec moins de coupures visibles dans le châssis.

Espace libéré pour intégrer d’autres composants, comme un système de dissipation thermique plus performant.

L’adoption de ce nouveau design pourrait impliquer :

Des ajustements de fabrication, notamment avec Foxconn pour usiner les cadres en titane ou aluminium.

Une meilleure gestion énergétique grâce à des antennes plus efficaces, pouvant prolonger l’autonomie.

Une compatibilité élargie avec les bandes de fréquences internationales, à condition d’adapter les modèles selon les marchés.

Des brevets récents repérés par Patently Apple mentionnent même des antennes modulaires ou adaptatives, ce qui pourrait ouvrir la voie à des améliorations logicielles futures pour optimiser la réception selon l’environnement.

Positionnement face à la concurrence

Ce repositionnement technologique viserait à combler un retard face à certains concurrents, comme Samsung, qui met déjà en avant la robustesse et la qualité de réception de ses modèles Ultra. Associé à d’autres rumeurs (Wi-Fi 7, puce A19, grand écran, appareil photo amélioré), il pourrait renforcer l’attrait de l’iPhone 17 Pro dans le haut de gamme.

Seul bémol : les premiers bruits de couloir indiquent une hausse de prix par rapport à l’iPhone 16 Pro, ce qui pourrait freiner certains acheteurs.

Si cette rumeur se confirme, l’iPhone 17 Pro pourrait marquer l’un des plus gros changements de design depuis des années, non pas par son esthétique globale, mais par une innovation technique discrète qui améliorerait sensiblement l’expérience utilisateur au quotidien.

En misant sur une connectivité plus fiable et un design plus homogène, Apple pourrait séduire les professionnels, les baroudeurs et tous ceux qui utilisent leur iPhone dans des conditions difficiles. Reste à voir si cette nouveauté suffira à justifier le surcoût annoncé.