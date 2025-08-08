Accueil » Galaxy Tab S10 Lite : la prochaine tablette Samsung abordable se dévoile avec Android 15

Alors que Samsung prépare activement le lancement de ses prochaines tablettes haut de gamme Galaxy Tab S11 et S11 Ultra, une nouvelle venue attire l’attention : la Galaxy Tab S10 Lite 5G.

Grâce à une fuite repérée dans la Google Play Console, on découvre les premiers détails concrets de cette tablette positionnée comme un modèle abordable avec quelques fonctions premium — dont probablement le support du S Pen.

Une version « Lite » dans la série Galaxy Tab S10

Samsung alterne depuis des années entre les gammes Galaxy Tab A pour l’entrée de gamme et Galaxy Tab S pour les modèles premium. Mais régulièrement, le constructeur sud-coréen propose une version « Lite » de sa série S, qui combine design soigné, compatibilité avec les accessoires professionnels, et prix réduit.

La Galaxy Tab S10 Lite semble s’inscrire dans cette logique, tout en apportant des éléments modernes comme Android 15 ou une connectivité 5G.

Un design classique et un format compact

D’après les visuels partagés via la Google Play Console, la Galaxy Tab S10 Lite conserve un design sobre mais fonctionnel, avec des bordures visibles autour de l’écran et un capteur photo frontal centré sur la tranche horizontale — un choix assumé pour favoriser l’utilisation en mode paysage, notamment en visioconférence ou avec un clavier externe.

Les boutons de volume et d’alimentation sont logés sur la droite, là encore pensés pour une orientation horizontale.

Spécifications techniques connues à ce jour

Voici ce que l’on sait actuellement de la fiche technique de la Galaxy Tab S10 Lite 5G :

Écran : 10,4 pouces, résolution de 2112 x 1320 pixels, densité de 240 ppp

Processeur : Samsung Exynos 1380, gravé en 5 nm (4 cœurs Cortex-A78 à 2,4 GHz + 4 cœurs Cortex-A55 à 2 GHz)

GPU : Mali-G68 MP5

Mémoire vive (RAM) : 6 Go

Système d’exploitation : Android 15, avec interface One UI 7.0

Connectivité : Wi-Fi et version 5G (modèle SM-X406B confirmé)

Batterie (rumeur) : 8 000 mAh avec charge rapide 45W

Accessoires attendus : S Pen et clavier externe compatibles

Certaines zones restent floues : on ne connaît pas encore la capacité de stockage, les capteurs photo, ni la certification de résistance à l’eau. Toutefois, il serait logique que le positionnement « Lite » implique un stockage de 128 Go, extensible via microSD.

Comparaison rapide avec le reste de la gamme Galaxy Tab S10

Face à ses grandes sœurs — les Galaxy Tab S10 FE, FE+, S10+ ou S10 Ultra — la version Lite affiche des performances plus modestes, mais un format plus compact et probablement un prix bien plus attractif.

Modèle Écran Processeur RAM Prix estimé Galaxy Tab S10 Lite 10,4 pouces, 2 112 x 1 320 pixels Exynos 1380 6 Go ~ 349–399 € (rumeur) Galaxy Tab S10 FE 10,9 pouces, 2 304 x 1 440 pixels, 90 Hz Exynos 1580 12 Go 499 € Galaxy Tab S10 FE+ 13,1 pouces, 2 880 x 1 800 pixels, 90 Hz Dimensity 9300+ 12 Go 649 € Galaxy Tab S10+ 12,4 pouces, AMOLED, 120 Hz Exynos 1580 12 Go 999 € Galaxy Tab S10 Ultra 14,6 pouces, AMOLED, 120 Hz Dimensity 9300+ 16 Go 1 199 €

Un compromis séduisant pour les utilisateurs raisonnables

Le choix d’un processeur Exynos 1380, déjà éprouvé dans des smartphones milieu de gamme comme le Galaxy A54, offre un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Couplé à Android 15, il pourrait suffire pour la bureautique, la navigation Web, le streaming, et même un peu de jeu modéré.

La compatibilité S Pen — bien que non encore confirmée — semble très probable. Sans cela, cette tablette aurait plutôt sa place dans la gamme Galaxy Tab A.

Date de sortie et prix : à quoi s’attendre ?

Pour l’instant, Samsung n’a pas officialisé la Galaxy Tab S10 Lite, mais les fuites suggèrent un lancement très proche, peut-être en même temps que les Galaxy Tab S11 à la rentrée 2025.

Côté prix, un tarif sous les 400 € semble plausible. Cela permettrait à Samsung de proposer une alternative moins chère que la Tab S10 FE, tout en intégrant certaines fonctions premium comme la compatibilité S Pen, Android 15, ou la charge rapide 45W.

Une vraie “Lite” qui pourrait séduire

La Galaxy Tab S10 Lite ne cherche pas à impressionner par sa fiche technique, mais à séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil simple, fluide, compatible avec les écosystèmes Samsung et productif grâce à Android 15.

Si Samsung confirme la présence du S Pen et propose un prix agressif, cette tablette pourrait bien devenir l’une des meilleures options rapport qualité/prix pour une utilisation quotidienne.