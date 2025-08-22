Accueil » Google Photos devient (vraiment) intelligent : éditez vos images… en posant une simple question

À l’occasion de son événement Made by Google, organisé ce mercredi, Google a levé le voile sur une nouvelle fonctionnalité phare pour son application Google Photos.

Baptisée « Edit by asking », cette innovation permet aux utilisateurs d’éditer leurs photos en utilisant des commandes vocales ou textuelles — en langage naturel.

La fonction sera disponible en premier sur les Pixel 10 aux États-Unis, mais elle devrait s’étendre aux autres appareils dans les mois à venir.

Google Photos : L’édition photo simplifiée grâce à Gemini

Derrière cette avancée, on retrouve Gemini, le modèle d’IA de Google. Grâce à lui, Google Photos devient capable de comprendre des requêtes formulées comme vous le feriez à un assistant personnel.

Il suffira de dire ou d’écrire :

« Supprime les voitures en arrière-plan »

« Améliore la luminosité »

« Ajoute des lunettes de soleil »

Ou encore « Fais en sorte que cette photo soit plus belle »

Google Photos interprétera ces demandes et appliquera automatiquement les retouches correspondantes.

Une IA pour tous, même les non-initiés

Cette nouveauté s’adresse en particulier à ceux qui ne maîtrisent pas les outils d’édition classiques. Plus besoin de chercher un filtre ou un curseur précis : il suffit de formuler son souhait, et l’application s’en charge.

En cas de doute, vous pourrez même dire : « Aide-moi à l’améliorer », et Google Photos proposera automatiquement plusieurs suggestions d’ajustements — qu’il s’agisse d’éclairage, de recadrage, ou d’éléments distrayants à supprimer. Des requêtes de suivi sont également possibles pour affiner les modifications.

Authenticité des images : Google adopte le standard C2PA

Autre grande annonce de la journée : l’arrivée du standard C2PA (Content Credentials) dans l’écosystème Google. Cette technologie, développée en collaboration avec Adobe, Microsoft et d’autres grands noms, vise à renforcer la transparence sur les images modifiées ou générées par IA.

Les Pixel 10 seront les premiers appareils à intégrer ces métadonnées C2PA directement via l’application Google Camera. Cela signifie que toute photo prise avec l’appareil, qu’elle ait été modifiée ou non, pourra indiquer si une intelligence artificielle est intervenue dans son traitement.

Google Photos prendra en charge ce standard dans les semaines à venir, aussi bien sur Android que sur iOS.

L’édition photo accessible à tous… et plus transparente

Avec « Edit by asking », Google redéfinit l’édition d’images pour le grand public. Plus intuitive, plus rapide, et propulsée par une IA puissante, cette fonctionnalité pourrait bien démocratiser les retouches photo avancées, même auprès des utilisateurs les moins expérimentés.

Et avec l’ajout du standard C2PA, Google envoie aussi un signal fort en faveur de la transparence numérique, à l’heure où les contenus générés par IA se multiplient.